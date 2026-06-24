SUA aduc noi avioane militare la baza Mihail Kogălniceanu

Forțele Aeriene ale Statelor Unite au început transferul unor noi aeronave de realimentare aeriană la baza „Mihail Kogălniceanu” din județul Constanța. Primele trei avioane Boeing KC-135R Stratotanker au fost relocate din Germania, iar alte aeronave de același tip urmează să ajungă în România în perioada următoare. Dislocarea face parte din operațiunile logistice desfășurate de SUA în contextul situației din Orientul Mijlociu.

Forțele Aeriene Americane (USAF) au început să aducă la aeroportul „Mihail Kogălniceanu” din Constanța aeronave de realimentare în zbor Boeing KC-135R Stratotanker.

Potrivit BoardingPass, este vorba despre trei aeronave transferate de la baza aeriană Ramstein din Germania. În cursul acestei săptămâni, alte avioane de același tip urmează să fie dislocate la Constanța.

Primele aeronave americane au sosit în România în luna martie, după ce autoritățile române au aprobat solicitarea Washingtonului privind utilizarea unor baze militare de pe teritoriul țării pentru activități logistice asociate conflictului din Orientul Mijlociu.

Președintele Nicușor Dan a explicat recent că aeronavele aduse în România sunt avioane-cisternă utilizate pentru realimentarea altor aeronave în timpul zborului.

„Este vorba de dislocarea temporară a unor echipamente și forțe militare americane în România. Este vorba de avioane de realimentare, cum deja s-a discutat în spațiul public, a unor echipamente de monitorizare și a unor echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu.

Subliniez faptul că aceste echipamente sunt defensive și subliniez faptul că ele nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis. În termeni tehnici, astea se spune că ele sunt echipamente non-cinetice.

Ele vor fi, în măsura în care Parlamentul aprobă în ședința care urmează să aibă loc azi, dislocate în baza acordului de parteneriat între România și Statele Unite, și este o colaborare a României cu Statele Unite similară în aceste zile cu o colaborare pe care alte țări NATO o fac”, a declarat Nicușor Dan.

Boeing KC-135 Stratotanker este un tip de aeronavă specializată în realimentarea în aer a altor avioane militare. Aceste aparate permit extinderea autonomiei de zbor și a razei de acțiune pentru aeronavele de luptă și bombardierele utilizate în operațiuni militare.

În prezent, Forțele Aeriene Americane au staționate cel puțin zece aeronave Boeing KC-135 Stratotanker și pe aeroportul „Henri Coandă” din București.

Avioanele aflate la București au fost utilizate în cadrul unor misiuni și exerciții desfășurate în Orientul Mijlociu, în zona Mării Mediterane și în Grecia.