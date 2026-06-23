Militari din cadrul armatei marocane au sosit recent în Israel cu scopul de a se alătura Forței internaționale pentru Gaza (ISF), un proiect aflat în plin proces de constituire. Informația a fost publicată pe platforma X de către Consiliul Păcii, o inițiativă lansată de președintele american Donald Trump, și a fost preluată de AFP. Desfășurarea acestor trupe fusese deja anticipată încă din luna februarie a acestui an.

Un reprezentant al Consiliului Păcii a oferit detalii de la fața locului, oferind clarificări despre stadiul actual al misiunii. „Acest contingent marocan a ajuns pe 18 iunie la cartierul general al Forţei internaţionale de stabilizare (ISF), în sudul Israelului”, a declarat oficialul, sub rezerva anonimatului.

Aceeași sursă a confirmat prezența a patru ofițeri din Maroc la cartierul general, însă nu a oferit date exacte cu privire la numărul total al militarilor care compun acest contingent. Prin această mișcare, Marocul își respectă angajamentul asumat la începutul anului, când a devenit prima națiune arabă care a anunțat public intenția de a trimite forțe de ordine și cadre militare în Fâșia Gaza.

Trimiterea trupelor face parte dintr-o strategie mai amplă coordonată de Washington. La jumătatea lunii ianuarie, Statele Unite au anunțat trecerea la cea de-a doua etapă a planului inițiat de Donald Trump. Obiectivul final al acestei inițiative este încheierea definitivă a conflictului sângeros declanșat pe 7 octombrie 2023, în urma unui atac terorist de amploare comis de mișcarea islamistă Hamas pe teritoriul israelian. Totuși, observatorii politici notează că, în ciuda anunțurilor oficiale, punerea în practică a măsurilor a avansat destul de lent.

Strategia gândită de Donald Trump a primit validarea Consiliului de Securitate al ONU și a reușit să impună o încetare a focului fragilă, care a intrat în vigoare în luna octombrie. Documentul prevede măsuri clare pentru restabilirea ordinii în regiune. Printre cele mai importante puncte se numără retragerea treptată a armatei israeliene din Fâșia Gaza, dezarmarea completă a grupării Hamas și implementarea unei forțe internaționale de stabilizare în enclava palestiniană.

Reacțiile din interiorul enclavei au fost nuanțate în raport cu prezența trupelor străine. La sfârșitul lunii februarie, reprezentanții mișcării Hamas au transmis că sunt deschiși față de ideea unei forțe internaționale în regiune. Cu toate acestea, liderii grupării au pus o condiție fermă, subliniind că prezența militară nu trebuie să implice o ingerință în afacerile interne ale Fâșiei Gaza, teritoriu pe care îl controlează din anul 2007.

În prezent, situația din teren rămâne extrem de tensionată. Autoritățile de la Tel Aviv susțin că Israelul deține controlul asupra a cel puțin 70% din suprafața Fâșiei Gaza. În același timp, armata israeliană și gruparea Hamas continuă să se acuze reciproc, aproape zilnic, de încălcarea acordului de încetare a focului.