Guvernul israelian privește cu îngrijorare rezultatele discuțiilor purtate între SUA și Iran în Elveția, pe fondul temerilor că un nou mecanism de menținere a armistițiului în Liban ar putea limita capacitatea Israelului de a acționa împotriva grupării Hezbollah. Potrivit Axios, care citează surse israeliene, la întâlnirea desfășurată pe 21 iunie la Bürgenstock, reprezentanții Washingtonului și Teheranului au convenit asupra creării unui „mecanism de soluționare a conflictelor” destinat prevenirii escaladării tensiunilor din Liban și menținerii armistițiului.

Sursele publicației susțin că noul aranjament ar intra în contradicție cu înțelegerea convenită în 2024 între premierul israelian Benjamin Netanyahu și fostul președinte american Joe Biden.

În baza acelui acord, Israelul își rezerva dreptul de a interveni atât în cazul unor amenințări iminente, cât și al unor riscuri aflate în curs de dezvoltare din partea Hezbollah.

Conform sursei, noul mecanism ar putea restrânge posibilitatea Israelului de a desfășura atacuri preventive. De asemenea, spre deosebire de Iran, statul israelian nu ar urma să fie implicat direct în structura de monitorizare a armistițiului.

„Bibi este isteric în legătură cu asta”, a declarat o sursă israeliană pentru Axios.

Aceleași surse afirmă că premierul Benjamin Netanyahu consideră implicațiile acordului privind Libanul mai îngrijorătoare decât dosarul nuclear iranian. Printre motivele invocate se numără și impactul politic intern al relației Israelului cu Hezbollah, în contextul alegerilor programate în luna octombrie.

Discuțiile dintre Statele Unite și Iran au avut loc pe 21 iunie în Elveția, cu sprijinul mediatorilor din Pakistan și Qatar. Reprezentanții celor două state au descris întâlnirea drept una pozitivă și constructivă.

La finalul negocierilor, vicepreședintele american J.D. Vance a confirmat că părțile lucrează la un „mecanism de soluționare a conflictelor”, menit să reducă riscul unei noi escaladări între Israel și Hezbollah.