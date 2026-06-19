Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a aprobat protocolul acordului încheiat între Teheran și Washington, însă cu rezerve privind etapele următoare. În timp ce negocierile pentru un acord de pace definitiv și pentru programul nuclear iranian urmau să înceapă vineri în Elveția, amânarea deplasării unor oficiali-cheie a alimentat incertitudinile legate de calendarul discuțiilor.

Procesul de negociere destinat stabilirii unui acord definitiv între Iran și Statele Unite urma să debuteze vineri la Bürgenstock, în Elveția, după încheierea acordului-cadru care a pus capăt conflictului izbucnit la 28 februarie între Statele Unite, Israel și Iran. Discuțiile sunt prevăzute să se desfășoare pe parcursul a 60 de zile, cu posibilitatea prelungirii, iar tema centrală este programul nuclear iranian.

Totuși, organizarea reuniunii rămâne incertă. Vicepreședintele american J. D. Vance, care urma să reprezinte Statele Unite, și-a amânat deplasarea, la fel și premierul pakistanez Shehbaz Sharif, a cărui mediere a avut un rol important în obținerea acordului. Casa Albă a anunțat joi că pregătirile logistice nu sunt încă finalizate.

Anterior, Vance afirmase că ar putea ajunge în Elveția „în acest weekend”, fără să ofere însă garanții. De partea iraniană nu a fost comunicată nicio informație privind o eventuală deplasare a unei delegații oficiale.

Protocolul acordului a fost semnat electronic de președintele iranian Massoud Pezeshkian și de președintele american Donald Trump. Într-un mesaj scris transmis joi, liderul suprem iranian a confirmat aprobarea documentului, însă a transmis și un avertisment privind viitoarele negocieri.

„Este evident că negocierile faţă în faţă care vor avea loc în viitor nu prevestesc acceptarea punctului de vedere inamic", a declarat ayatollahul Khamenei.

Mesajul vine într-un context în care noul lider suprem iranian nu a mai apărut public de la preluarea funcției, în luna martie, după moartea tatălui său, Ali Khamenei.

Una dintre consecințele imediate ale acordului este redeschiderea traficului prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de hidrocarburi. Blocajele impuse atât de Iran, cât și de Statele Unite au fost ridicate, iar navele comerciale au început să tranziteze zona.

Forțele americane „au lăsat peste 12 vapoare să treacă", a declarat J. D. Vance.

Televiziunea de stat iraniană a transmis că navele interesate să traverseze strâmtoarea trebuie să depună o solicitare către un nou organism guvernamental. Potrivit prevederilor protocolului, „nicio cheltuială" nu va fi percepută "pe o perioadă de 60 de zile".

Acordul a generat reacții critice în presa americană, care acuză administrația de la Washington că a oferit concesii economice importante fără a obține desființarea programului nuclear iranian. Documentul prevede că, în cazul unui acord final, Statele Unite vor facilita împreună cu partenerii regionali deblocarea unui fond de 300 de miliarde de dolari destinat reconstrucției și dezvoltării economice a Iranului. Principalul negociator iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a susținut că documentul reprezintă o înfrângere pentru Washington.

„Acordul consfinţeşte eşecul Statelor Unite", a declarat acesta, avertizând că orice încălcare a angajamentelor va primi un „răspuns decisiv”. „Ei au fost deja învinşi o dată în timpul războiului, iar dacă vor să cunoască aceeaşi soartă vor fi bătuţi şi mai dur", a scris vineri Ghalibaf pe platforma X.

Teheranul a obținut, prin protocol, promisiunea deblocării unor active financiare din străinătate și suspendarea sancțiunilor americane asupra exporturilor de petrol iranian.

Deși acordul-cadru prevede încetarea ostilităților pe toate fronturile, inclusiv în Liban, confruntările continuă. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că "lupta nu s-a terminat", fără a comenta direct documentul semnat între Iran și Statele Unite. În același timp, J. D. Vance a criticat reacțiile unor oficiali israelieni față de acord.

„Dacă aş fi în Guvernul israelian, poate că n-aş ataca singurul aliat puternic care-mi rămâne pe planetă", a declarat vicepreședintele american, cerând criticilor israelieni ai deciziei americane "să se trezească la realitate”.

Netanyahu a reafirmat că armata israeliană va rămâne în sudul Libanului atât timp cât situația de securitate o va impune.

După anunțarea acordului-cadru, Israelul a continuat operațiunile împotriva Hezbollahului în Liban, iar gruparea șiită a anunțat vineri distrugerea a trei tancuri israeliene în confruntările din sudul țării.