Acordul istoric SUA-Iran, textul care liniștește Orientul Mijlociu. Statele Unite ale Americii au prezentat oficial, miercuri seară, textul acordului interimar convenit cu Iranul. Un acord despre care scrie New York Times, alături de Reuters, WSJ și BBC.

Acordul prevede încetarea operațiunilor militare împotriva Iran. Și deblocarea uneia dintre cele mai importante rute comerciale maritime ale lumii. Strâmtoarea Ormouz își reia rolul de conductă a lumii.

Denumit oficial „Memorandumul de Înțelegere de la Islamabad”, documentul conține 14 puncte cheie. Unele amână disputele cele mai complexe. Cum este viitorul programului nuclear, ce are cale liberă într-o fereastră de negocieri de 60 de zile. O perioadă care va debuta vineri, 19 iunie, în Elveția.

Iată principalele prevederi și modul în care se va desfășura calendarul păcii, conform documentului oficial citit de un înalt oficial american. Asaltat de întrebări, nu a făcut nici un comentariu.

Stoparea imediată a războiului. Cele două puteri și aliații lor declară încetarea permanentă și imediată a operațiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban, garantând suveranitatea și integritatea teritorială a acestuia.

Ambele state se angajează să nu mai folosească forța sau amenințările și să nu intervină în afacerile interne ale celeilalte părți.

Negocierile pentru acordul final trebuie finalizate în maximum 60 de zile.

Termen de 30 de zile pentru SUA. Washingtonul începe imediat eliminarea blocadei navale împotriva Iranului, proces ce trebuie finalizat complet în 30 de zile. De asemenea, SUA își vor retrage forțele din proximitatea Iranului în termen de 30 de zile de la semnarea acordului final.

Liberă circulație. Iranul se angajează să asigure tranzitul sigur și gratuit al navelor comerciale pentru o perioadă de 60 de zile din Golful Persic spre Marea Oman și invers.

Traficul va fi reluat proporțional în 30 de zile, pe măsură ce Iranul va demina zona și va înlătura obstacolele militare.

Teheranul va discuta cu Sultanatul Oman pentru administrarea viitoare a Strâmtorii Hormuz.

Fonduri gigant. SUA, alături de partenerii regionali, se obligă să dezvolte un plan de cel puțin 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția și dezvoltarea economică a Iranului.

Exportul de petrol. Departamentul Trezoreriei SUA va emite imediat derogări (waivers) care să permită Iranului să își exporte liber țițeiul, produsele petroliere și derivatele, deblocând totodată serviciile bancare, asigurările și transporturile aferente.

Fonduri dezghețate. SUA vor pune la dispoziția Iranului toate activele și fondurile care au fost înghețate sau restricționate, urmând ca procedurile de eliberare să fie stabilite de comun acord în timpul negocierilor.

Ridicarea totală a sancțiunilor. Acordul final va include un calendar strict pentru eliminarea tuturor sancțiunilor unilaterale ale SUA (principale și secundare), precum și a rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU și ale Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).

Fără arme nucleare. Iranul reconfirmă că nu va produce și nu va achiziționa arme nucleare.

Diluarea uraniului pe loc. Pentru materialul îmbogățit deja stocat, s-a agreat de principiu ca metodologie minimă diluarea acestuia pe loc (down-blending on site), sub stricta supraveghere a AIEA.

Înghețarea situației curente. Până la acordul final, se menține status quo-ul: Iranul nu își va avansa programul nuclear actual, în timp ce SUA nu vor impune noi sancțiuni și nu vor trimite trupe suplimentare în regiune.

Garanția ONU. Pentru a monitoriza implementarea memorandumului se va înființa un mecanism executiv special, iar acordul final va fi consfințit printr-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al ONU.

Acest memorandum, potrivit NYT, reprezintă un punct de cotitură istoric după o perioadă de conflict devastator în Orientul Mijlociu.

Începerea negocierilor de vineri din Elveția va testa capacitatea ambelor părți de a transforma acest armistițiu fragil într-o pace regională durabilă.