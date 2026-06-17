Tot mai mulți pensionari au ales să depună cereri pentru recuperarea sumelor reținute drept contribuție la asigurările sociale de sănătate (CASS), după ce în spațiul public au apărut informații privind analizarea la Curtea Constituțională a legalității acestei măsuri. Fenomenul este vizibil în mai multe județe ale țării, iar reprezentanții Caselor de Pensii (CNPP) spun că numărul solicitărilor a crescut considerabil în ultimele săptămâni.

La Casa Județeană de Pensii Gorj, sute de pensionari au depus cereri prin care solicită restituirea contribuției de sănătate reținute din pensii.

„Acest proces a început după apariția informațiilor potrivit cărora decizia de reținere a CASS a fost atacată la CCR. Iar avocații îi îndeamnă pe pensionari să depună cereri pentru recuperarea CASS de la Casele de Pensii”, potrivit Gorj TV.

În prezent, pensionarii cu venituri care depășesc 3.000 de lei plătesc o contribuție de 10% aplicată sumei care trece peste acest prag. Măsura a intrat în vigoare la 1 august 2025 și este aplicată la nivel național prin sistemul public de pensii.

Oficialii Caselor de Pensii atrag atenția însă că reținerea contribuției se face în baza unei legi aflate în vigoare și că nu este nevoie, în acest moment, de depunerea unor cereri pentru eventuale restituiri.

Potrivit acestora, dacă judecătorii Curții Constituționale vor decide că prevederile sunt neconstituționale, sumele reținute vor fi returnate automat beneficiarilor.

„Nu e necesar la acest moment depunerea vreunei cereri pentru recuperarea CASS”, a spus reprezentantul Casei de Pensii.

Disputa privind legalitatea contribuției de sănătate aplicate pensiilor a ajuns deja pe masa Curții Constituționale.

Tribunalul Olt a decis, în februarie 2026, să sesizeze CCR cu privire la mai multe articole din Legea nr. 141/2025, actul normativ care a introdus contribuția pentru pensionarii cu venituri peste plafonul stabilit.

„În temeiul dispoziţiilor art. 29 alin. 4 din legea nr. 47/1992, dispune sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la excepţia de neconstituționalitate a dispoziţiilor art. II pct. 16, 18, 20, 25 din Legea nr. 141/2025. Amână pronunţarea pe fond a cauzei la data de 03.03.2026. Pronunţată azi, 17.02.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei”, au arătat judecătorii.

Ulterior, Curtea Constituțională a înregistrat primul dosar în care urmează să analizeze dacă introducerea CASS pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei respectă prevederile Constituției.

În paralel, Casele de Pensii se confruntă cu un volum ridicat de activitate, atât în ceea ce privește cererile administrative, cât și litigiile aflate pe rolul instanțelor.

La Casa Județeană de Pensii Suceava sunt înregistrate în prezent 6.602 solicitări privind pensionarea, acordarea drepturilor de pensie sau modificarea acestora.

Directorul instituției, Constantin Boliacu, a explicat că pe rolul instanțelor există și 1.547 de litigii care vizează sistemul public de pensii.

„În total avem 6602 cereri privind pensionarii, pensiile acordate sau modificări de pensii. (…)Obiectivul litigilor aflate în derulare constă în valorificarea veniturilor realizate în acord global, legea 263-2010. Recunoașterea activității personalului Silvic ca fiind desfășurată în condiții speciale. Recunoașterea activității desfășurată de personalul ce a lucrat în cadrul termica Suceava ca fiind o activitate desfășurată tot în condiții speciale, reconstituirea vechimii în muncă, valorificarea diferențiilor privind grupa de muncă, ca să ajute țara de pensii nu poate valorifica diferenții de grupă care nu respectă condiții de fond și formă prevăzută de legea 360-2023”, a arătat acesta, potrivit Telem.

Potrivit conducerii instituției, numeroase procese vizează și acordarea punctelor suplimentare pentru grupele de muncă, stabilirea datei de pensionare, încadrarea în diferite categorii de pensii sau contestarea cuantumului drepturilor primite.

Reprezentanții Casei Județene de Pensii Suceava susțin că o parte dintre solicitările formulate de pensionari nu pot fi soluționate pe cale administrativă, deoarece nu sunt prevăzute de actualul cadru legislativ care reglementează sistemul public de pensii.

Persoanele care vor să afle ce stagiu de cotizare au acumulat după 1 aprilie 2001 pot solicita informațiile direct de la Casa Județeană de Pensii din județul de domiciliu, potrivit unei informări transmise de Casa Județeană de Pensii Alba.

Reprezentanții instituției arată că pentru perioadele lucrate după această dată, stagiul de cotizare și punctajul utilizat la stabilirea pensiei sunt calculate pe baza informațiilor transmise de angajatori prin declarațiile prevăzute de legislația în vigoare.

Astfel, persoanele interesate pot solicita eliberarea unei adeverințe care conține datele existente în evidențele sistemului public de pensii, document ce permite verificarea contribuțiilor și a perioadelor de activitate înregistrate.

„Dacă dorești să afli informații privind stagiul de cotizare realizat după această dată, te poți adresa Casei Județene de Pensii din raza de domiciliu pentru eliberarea unei adeverințe care conține datele existente în evidențele sistemului public de pensii”, se arată pe pagina de Facebook a instituției.

În situația în care există diferențe între datele din evidențele Casei de Pensii și activitatea desfășurată în realitate, angajatul trebuie să se adreseze angajatorului sau fostului angajator pentru clarificarea situației.

„În situația în care apreciezi că datele existente în evidență nu corespund activității desfășurate sau veniturilor realizate, este necesar să te adresezi angajatorului sau fostului angajator din perioada respectivă pentru verificarea și clarificarea situației”, mai arată aceștia.

Potrivit Casei Județene de Pensii Alba, eventualele erori sau omisiuni din declarațiile depuse pot fi corectate numai de către angajator, prin transmiterea unor declarații rectificative.

„În cazul în care se constată erori, omisiuni sau lipsuri în declarațiile depuse, angajatorul/plătitorul de venit are obligația legală de a depune declarații rectificative, conform prevederilor legale în vigoare”, spun reprezentanții Casei de Pensii în postarea de pe Facebook.

Casa de Pensii nu poate interveni asupra informațiilor declarate de angajatori, acestea fiind utilizate ca bază legală pentru stabilirea drepturilor de pensie.

„Casa Județeană de Pensii utilizează informațiile transmise prin declarațiile depuse de angajatori și nu poate modifica din proprie inițiativă datele declarate de aceștia”, se mai arată în postare.

Reprezentanții Casei Județene de Pensii Alba atrag atenția că verificarea din timp a datelor privind contribuțiile și vechimea în muncă poate preveni apariția unor probleme sau întârzieri în momentul stabilirii drepturilor de pensie.