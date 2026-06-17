Dosarul care a cutremurat temeliile „statului paralel” se transformă într-un scenariu sângeros de film mafiot. Peste întreaga afacere planează umbra grea a unui adevărat „blestem”: în ultimul an, alte personaje-cheie din dosar au sfârșit în condiții suspecte.

Mihai Eugen Fișcă, omul de afaceri care a avut curajul să îl denunțe pe temutul fost șef operativ al SRI, Florian Coldea, a fost victima unei execuții în stil interlop chiar în inima Capitalei. Bătut cu o cruzime extremă, Fișcă a fost la un pas de moarte, în timp ce agresorii au declanșat o operațiune fulger pentru distrugerea probelor video, scrie Gândul.

Mihai Eugen Fișcă nu este un nume oarecare. Este omul care, pe 30 mai 2024, a mers la DNA și a detonat bomba: Florian Coldea ar fi încasat un milion de euro, sub paravanul unei afaceri cu criptomonede, pentru a-și trafica influența în justiție.

Răspunsul Grupării Coldea? Un atac de o violență rară, petrecut în noaptea de 8 martie 2025, în Centrul Vechi din București.

Potrivit documentelor de urmărire penală intrate în posesia Gândul, trei indivizi l-au pus la pământ pe afacerist, lovindu-l cu o ferocitate greu de imaginat.

”Inculpații au agresat-o fizic pe persoana vătămată, lovind-o cu palmele, pumnii și picioarele în zona feței, capului și corpului, iar în timpul agresiunilor exercitate de cei trei, unul dintre inculpați i-a aplicat o lovitură cu pumnul în zona bărbiei victimei, în urma căreia aceasta a căzut la sol și s-a lovit cu capul de piatra cubică”, arată anchetatorii.

75-80 de zile de îngrijiri medicale pentru salvarea vieții sale. Infirmitate fizică permanentă cu care denunțătorul a rămas în urma loviturilor. Viața pusă în primejdie în mod direct.

Deși avocații agresorilor încearcă să mușamalizeze cazul, pretinzând că a fost doar o „bătaie de club” pe fondul consumului de alcool, acțiunile ulterioare ale interlopilor trădează o regie bine pusă la punct.

Planul interlopilor a fost clar: victima trebuia redusă la tăcere, iar probele trebuiau să dispară. La scurt timp după atac, unul dintre agresori (N.C.A.) s-a întors în clubul Wally’s.

Acesta a filmat ecranul monitorului cu telefonul mobil, după care a demontat cu sânge rece și a sustrat hard disk-ul din DVR-ul sistemului de supraveghere.

Proba video principală a fost aruncată direct la un tomberon.

Coincidențele devin de-a dreptul incendiare când privim profilul atacatorilor. Printre cei trimiși în judecată se află și Victor Chișavu. Numele său are o rezonanță profundă în culoarele justiției: a fost șoferul fostului ministru Dan Șova (condamnat pentru trafic de influență).

În perioada 2008-2013, Chișavu a fost implicat exact în același tip de activități: distrugerea de probe informatice. La acea vreme, el a recunoscut în fața procurorilor că i s-a cerut să arunce la gunoi mai multe componente de calculator și hard disk-uri aparținând societății de avocatură a lui Șova.

Acum, expertul în „ștergerea urmelor” reapare în ecuația eliminării denunțătorului lui Coldea.

Atacul sângeros asupra lui Fișcă nu este un incident izolat, ci se înscrie într-o serie de evenimente de-a dreptul sinistre care mătură cercul de apropiați și inamici ai generalului Florian Coldea.

Denunțătorul Mihai Guțanu, ars de viu în propria casă (octombrie 2025)

În toamna anului trecut, un alt martor extrem de periculos pentru foștii capi ai SRI, afaceristul Mihai Guțanu, a murit pe un pat de spital. Casa acestuia a fost mistuită de un incendiu violent și suspect, izbucnit în timp ce el se afla înăuntru.

Înainte de a sfârși în flăcări, Guțanu lansase apeluri disperate, reclamând că el și familia sa sunt supuși unei hărțuiri infernale din umbră.

Cu doar câteva săptămâni înainte de incendiul lui Guțanu, generalul (r.) SRI Dumitru Dumbravă, fost șef al Direcției Juridice a SRI și creierul din spatele „câmpului tactic” din justiție, se stingea din viață subit, la doar 53 de ani.

Dumbravă fusese trimis în judecată de DNA în iulie 2025, pe linie directă cu Florian Coldea și avocatul Doru Trăilă, acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj, trafic de influență și spălare de bani.

Întrebarea care se pune acum pe culoarele Poliției și în birourile procurorilor DNA este una legitimă: asistăm la o reglare de conturi spontană sau la o operațiune de tip curățenie generală, prin care „Gruparea Coldea” elimină, rând pe rând, martorii incomozi?

Cu un denunțător mutilat pe viață în Centrul Vechi, cu un altul ars în casă și cu un general mort la 53 de ani, dosarul Coldea-Dumbravă nu mai este doar o simplă anchetă de corupție, ci o chestiune de siguranță națională în care miza este însăși viața celor care îndrăznesc să vorbească.

Presa va monitoriza pas cu pas acest caz exploziv.