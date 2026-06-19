Discuțiile programate între Statele Unite și Iran pentru implementarea acordului menit să pună capăt conflictului dintre cele două state au fost anulate în ultimul moment, pe fondul tensiunilor persistente din regiune și al neînțelegerilor privind aplicarea măsurilor convenite, potrivit The Guardian.

Întâlnirea urma să aibă loc vineri în localitatea elvețiană Obbürgen și reprezenta primul pas concret după semnarea recentă a unui memorandum care stabilea un termen de 60 de zile pentru negocierea unui acord permanent privind programul nuclear iranian și reluarea traficului petrolier prin Strâmtoarea Hormuz.

Deși administrația americană și-a exprimat disponibilitatea de a continua dialogul, vicepreședintele JD Vance, desemnat să conducă negocierile în numele Washingtonului, și-a anulat deplasarea.

„Logistica acestor negocieri nu a fost niciodată simplă sau previzibilă. În acest moment, vicepreședintele nu mai pleacă în această seară”, a explicat un purtător de cuvânt al Casei Albe.

Decizia a surprins inclusiv echipa americană implicată în pregătirea reuniunii. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, oficiali ai administrației și jurnaliști acreditați se aflau deja în punctele de plecare sau în Elveția pentru organizarea întâlnirii.

În paralel, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, și-a exprimat sprijinul pentru memorandum, însă presa iraniană a relatat că Teheranul așteaptă dovezi concrete privind implementarea măsurilor asumate de Statele Unite înainte de continuarea negocierilor.

Un alt factor care pare să fi influențat situația este conflictul din Liban. Surse apropiate de Hezbollah au susținut că autoritățile iraniene au decis să amâne trimiterea delegației în Elveția din cauza operațiunilor militare israeliene aflate în desfășurare pe teritoriul libanez.

Israelul, care nu face parte din actualul proces de negociere, și-a menținut poziția fermă privind prezența militară în Liban, în ciuda apelurilor venite din partea Washingtonului pentru reducerea tensiunilor. Situația a generat noi fricțiuni diplomatice și a alimentat incertitudinea privind viitorul acordului.

Înaintea reuniunii anulate, negociatorul-șef iranian Mohammad Ghalibaf a transmis un avertisment ferm, declarând că „în cazul unei abateri, încălcări a tratatului sau exces din partea celeilalte părți, nu avem nicio îndoială că va exista un răspuns decisiv împotriva inamicului”.

Anularea negocierilor ridică noi semne de întrebare cu privire la șansele obținerii unui armistițiu stabil într-un conflict care a provocat mii de victime și a avut efecte importante asupra piețelor energetice globale. În același timp, declarațiile liderilor de la Teheran sugerează că procesul diplomatic rămâne fragil, în ciuda pașilor făcuți recent pentru relansarea dialogului.

Khamenei a afirmat că Trump a acceptat acordul „din disperare” și a avertizat că eventualele cerințe considerate excesive de partea americană nu vor fi acceptate de Iran. Memorandumul semnat oferă celor două părți o perioadă de 60 de zile pentru a ajunge la o înțelegere privind viitorul programului nuclear iranian și include măsuri economice importante, printre care un fond de reconstrucție estimat la 300 de miliarde de dolari.

Între timp, Statele Unite au anunțat ridicarea blocadei navale care limita accesul navelor comerciale în porturile iraniene, însă au precizat că forțele militare americane vor continua să rămână în regiune. Activitatea în Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol, rămâne încă redusă după restricțiile impuse în timpul conflictului.