International

Negocierile de pace dintre SUA și Iran, anulate în ultimul moment. Vance nu mai pleacă în Elveția

Comentează știrea
Negocierile de pace dintre SUA și Iran, anulate în ultimul moment. Vance nu mai pleacă în ElvețiaJD Vance. Sursa foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Discuțiile programate între Statele Unite și Iran pentru implementarea acordului menit să pună capăt conflictului dintre cele două state au fost anulate în ultimul moment, pe fondul tensiunilor persistente din regiune și al neînțelegerilor privind aplicarea măsurilor convenite, potrivit The Guardian.

SUA și Iran amână negocierile decisive privind acordul de pace

Întâlnirea urma să aibă loc vineri în localitatea elvețiană Obbürgen și reprezenta primul pas concret după semnarea recentă a unui memorandum care stabilea un termen de 60 de zile pentru negocierea unui acord permanent privind programul nuclear iranian și reluarea traficului petrolier prin Strâmtoarea Hormuz.

Deși administrația americană și-a exprimat disponibilitatea de a continua dialogul, vicepreședintele JD Vance, desemnat să conducă negocierile în numele Washingtonului, și-a anulat deplasarea.

„Logistica acestor negocieri nu a fost niciodată simplă sau previzibilă. În acest moment, vicepreședintele nu mai pleacă în această seară”, a explicat un purtător de cuvânt al Casei Albe.

Zece dintre cele mai bizare reguli de la bloc din lume. Unele pot aduce amenzi serioase
Zece dintre cele mai bizare reguli de la bloc din lume. Unele pot aduce amenzi serioase
Cele mai frecvente amenzi la semafor. Ce greșeli fac cel mai des șoferii români
Cele mai frecvente amenzi la semafor. Ce greșeli fac cel mai des șoferii români
pace sua iran

pace SUA Iran / sursa foto: AI

Schimbare de plan

Decizia a surprins inclusiv echipa americană implicată în pregătirea reuniunii. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, oficiali ai administrației și jurnaliști acreditați se aflau deja în punctele de plecare sau în Elveția pentru organizarea întâlnirii.

În paralel, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, și-a exprimat sprijinul pentru memorandum, însă presa iraniană a relatat că Teheranul așteaptă dovezi concrete privind implementarea măsurilor asumate de Statele Unite înainte de continuarea negocierilor.

Un alt factor care pare să fi influențat situația este conflictul din Liban. Surse apropiate de Hezbollah au susținut că autoritățile iraniene au decis să amâne trimiterea delegației în Elveția din cauza operațiunilor militare israeliene aflate în desfășurare pe teritoriul libanez.

Blocaj diplomatic între SUA și Iran. Negocierile programate în Elveția au fost anulate

Israelul, care nu face parte din actualul proces de negociere, și-a menținut poziția fermă privind prezența militară în Liban, în ciuda apelurilor venite din partea Washingtonului pentru reducerea tensiunilor. Situația a generat noi fricțiuni diplomatice și a alimentat incertitudinea privind viitorul acordului.

Înaintea reuniunii anulate, negociatorul-șef iranian Mohammad Ghalibaf a transmis un avertisment ferm, declarând că „în cazul unei abateri, încălcări a tratatului sau exces din partea celeilalte părți, nu avem nicio îndoială că va exista un răspuns decisiv împotriva inamicului”.

Anularea negocierilor ridică noi semne de întrebare cu privire la șansele obținerii unui armistițiu stabil într-un conflict care a provocat mii de victime și a avut efecte importante asupra piețelor energetice globale. În același timp, declarațiile liderilor de la Teheran sugerează că procesul diplomatic rămâne fragil, în ciuda pașilor făcuți recent pentru relansarea dialogului.

Khamenei a afirmat că Trump a acceptat acordul „din disperare” și a avertizat că eventualele cerințe considerate excesive de partea americană nu vor fi acceptate de Iran. Memorandumul semnat oferă celor două părți o perioadă de 60 de zile pentru a ajunge la o înțelegere privind viitorul programului nuclear iranian și include măsuri economice importante, printre care un fond de reconstrucție estimat la 300 de miliarde de dolari.

Între timp, Statele Unite au anunțat ridicarea blocadei navale care limita accesul navelor comerciale în porturile iraniene, însă au precizat că forțele militare americane vor continua să rămână în regiune. Activitatea în Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol, rămâne încă redusă după restricțiile impuse în timpul conflictului.

Stiri calde

10:27 - Acțiunile Intel au explodat la bursă. Donald Trump anunță un parteneriat istoric cu Apple pentru fabricarea cipurilor...
10:17 - Criză umanitară globală: Numărul persoanelor strămutate din cauza dezastrelor climatice a explodat
10:05 - Ședință crucială în PNL. Liberalii fac ultimele pregătiri pentru Congresul Extraordinar
09:56 - Procuror militar despăgubit cu 15.000 de euro după o campanie de presă considerată defăimătoare. CAB a dispus și elim...
09:48 - Protest anunțat în Piața Victoriei. Organizatorii, apel către cetățeni după tensiunile de pe scena politică
09:37 - Țara care interzice total accesul copiilor sub 15 ani pe rețelele sociale
09:29 - Decizie crucială pentru Jair Bolsonaro. Procurorul general al Braziliei apără legea care reduce pedepsele
09:20 - Negocierile de pace dintre SUA și Iran, anulate în ultimul moment. Vance nu mai pleacă în Elveția

HAI România!

Administrarea unei demolări. Frumoasele râme

Administrarea unei demolări. Frumoasele râme

Televiziunea dispare sau se reinventează?

Televiziunea dispare sau se reinventează?

Cu țara la psihiatru. HAI LIVE cu Turcescu

Cu țara la psihiatru. HAI LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale