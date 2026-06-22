Prețurile petrolului au început săptămâna pe un trend descendent, pe fondul semnalelor pozitive venite din negocierile dintre SUA și Iran. Investitorii par să își recapete încrederea că tensiunile din regiune se vor diminua, reducând astfel riscul unor blocaje în una dintre cele mai importante rute de transport energetic din lume, potrivit Euronews.

Pe piețele internaționale, cotațiile petrolului au înregistrat scăderi după ce reprezentanții implicați în procesul de mediere au anunțat rezultate favorabile în primele discuții privind aplicarea acordului dintre Washington și Teheran.

Evoluția este interpretată de analiști drept un semn că perspectivele privind securitatea transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz s-au îmbunătățit.

Investitorii urmăresc cu atenție implementarea înțelegerii convenite recent de cele două părți, care include măsuri pentru reducerea tensiunilor și reluarea completă a traficului maritim prin zona strategică pentru comerțul global cu petrol.

În timp ce piața petrolului a salutat perspectivele unei stabilizări regionale, bursele asiatice au avut evoluții neuniforme. La Tokyo, indicele principal al pieței a înregistrat câștiguri consistente și a atins noi niveluri record, susținut de performanțele companiilor din sectorul tehnologic și de optimismul legat de dezvoltarea inteligenței artificiale.

Și piața sud-coreeană a continuat să avanseze, impulsionată de companiile din industria semiconductorilor, considerate printre principalii beneficiari ai cererii crescute pentru tehnologii AI.

În schimb, investitorii din Hong Kong au adoptat o atitudine mai rezervată, iar piața chineză a consemnat doar variații moderate, semn că persistă unele îngrijorări privind contextul economic și geopolitic global.

Deși progresele diplomatice au redus presiunea asupra piețelor energetice, specialiștii avertizează că situația din Orientul Mijlociu continuă să fie un factor major de incertitudine. Orice blocaj în negocieri sau reaprindere a tensiunilor ar putea influența rapid atât prețurile petrolului, cât și evoluția piețelor financiare.

Pentru moment însă, sentimentul dominant este unul de optimism moderat, investitorii mizând pe continuarea dialogului dintre SUA și Iran și pe diminuarea riscurilor care au alimentat volatilitatea pieței petroliere în ultimele luni.