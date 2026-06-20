Trimisul special al Casei Albe, Steve Witkoff, se află în drum spre Elveția, unde este așteptată reluarea negocierilor dintre Statele Unite și Iran privind un posibil acord nuclear, potrivit Axios.

Discuțiile, programate inițial pentru vineri, au fost amânate din cauza escaladării conflictului dintre Israel și Hezbollah în Liban.

Potrivit unor surse citate de Axios, mai mulți oficiali implicați în procesul diplomatic au ajuns deja în Elveția, însă nu este clar dacă a fost stabilită o nouă dată oficială pentru începerea negocierilor.

Evoluția situației din Liban ar putea influența decisiv desfășurarea întâlnirilor.

Un oficial american a declarat pentru Axios că Steve Witkoff se deplasează către Elveția pentru a participa la discuțiile cu reprezentanții Iranului. Aceeași sursă a precizat că Jared Kushner, emisar apropiat administrației Trump, se află deja pe teritoriul elvețian.

De partea iraniană, ministrul de Externe Abbas Araghchi intenționează să călătorească în Elveția sâmbătă, potrivit unei surse familiarizate cu planurile delegației. Totuși, această deplasare ar putea fi modificată în funcție de evoluțiile din regiune.

Surse din țările care mediază contactele dintre Washington și Teheran susțin că Abbas Araghchi le-a transmis mai multor omologi că situația din Liban reprezintă un element decisiv pentru continuarea dialogului.

Potrivit acestora, ministrul iranian ar fi descris un eventual armistițiu în Liban drept un factor „decisiv” pentru succesul sau eșecul negocierilor dintre Statele Unite și Iran. O altă sursă diplomatică a afirmat că oficialii iranieni au subliniat că doresc să vadă aplicarea efectivă a unei încetări a focului înainte de a se deplasa în Elveția.

Premierul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, unul dintre principalii intermediari între Washington și Teheran, a ajuns în Elveția încă de vineri.

Qatarul a avut în ultimii ani un rol important în facilitarea contactelor indirecte dintre cele două state, inclusiv în dosare sensibile legate de securitate și schimburi de prizonieri.

Vicepreședintele american J.D. Vance era așteptat să conducă delegația Statelor Unite la negocieri. Cu toate acestea, deplasarea sa a fost amânată în ultimul moment, joi seara.

Deocamdată nu este clar dacă Vance va ajunge în Elveția în cursul acestui weekend sau dacă delegația americană va fi condusă exclusiv de Steve Witkoff.