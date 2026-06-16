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Reacții în lanț după acordul SUA–Iran. Teroriștii Hamas au cerut oprirea războiului din Gaza

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Reacții în lanț după acordul SUA–Iran. Teroriștii Hamas au cerut oprirea războiului din GazaTeroristi Hamas / Sursă foto: Captură video Youtube
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Din cuprinsul articolului

Gruparea teroristă palestiniană Hamas a salutat luni acordul dintre Statele Unite şi Iran privind încetarea tensiunilor din Orientul Mijlociu şi a transmis că speră ca acesta să contribuie la oprirea violenţelor din Fâşia Gaza, potrivit AFP.

Gruparea teroristă aflată la putere în Gaza a transmis un mesaj de susţinere pentru Teheran, apreciind „fermitatea” Iranului în faţa „presiunilor şi provocărilor”.

Cerințele teroriștilor Hamas

În comunicatul oficial, teroriștii Hamas au afirmat că acordul ar putea avea „repercusiuni pozitive asupra diverselor dosare regionale”, inclusiv asupra conflictelor din Gaza şi Liban.

Organizaţia a cerut, în acest context, „sfârşitul imediat al agresiunii” israeliene şi oprirea ostilităţilor „pe toate celelalte fronturi” din regiune. Fâşia Gaza rămâne afectată de atacuri aproape zilnice, în ciuda unui armistiţiu fragil intrat în vigoare în octombrie.

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Potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza, controlat de teroriștii Hamas, cel puţin 992 de palestinieni ar fi fost ucişi de la intrarea în vigoare a acordului.

În aceeaşi perioadă, armata israeliană a raportat moartea a cinci militari.

Netanyahu: „Israelul a fost salvat de o amenințare nucleară”

Netanyahu

Netanyahu. Sursă foto: Captură video

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni că războiul împotriva Iranului a împiedicat o posibilă „distrugere nucleară” a Israelului.

„Cel mai important este că noi am salvat Israelul de ameninţarea unei aneantizări nucleare”, a afirmat acesta într-o conferinţă de presă.

Netanyahu a apărat totodată operaţiunile militare din Gaza, Liban şi Iran, susţinând că acestea au fost necesare pentru securitatea statului israelian.

Israelul a anunțat menținerea prezenței militare în regiune

Liderul israelian a precizat că armata va rămâne desfăşurată în Fâşia Gaza, Liban şi Siria „atât timp cât este nevoie”.

„Am stabilit zone largi de securitate în jurul Israelului”, a spus Netanyahu, adăugând că aceste măsuri vor continua pentru protejarea ţării.

Escaladări și confruntări în Liban

În Liban, gruparea Hezbollah a anunţat că a respins o incursiune a unei forţe israeliene în sudul ţării, folosind rachete şi drone împotriva unor blindate.

Tot luni, o dronă israeliană a lovit un autoturism în localitatea Kfartebnit, incident soldat cu moartea şoferului, potrivit presei libaneze.

 

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