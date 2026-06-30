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Polonia nu mai dă Ucrainei avioane MiG-29. Un gest al Kievului a stricat înțelegerea

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Polonia nu mai dă Ucrainei avioane MiG-29. Un gest al Kievului a stricat înțelegereaSursa: Wikipedia
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Din cuprinsul articolului

Autoritățile din Polonia au refuzat să transfere avioane de vânătoare MiG-29 către Ucraina, deoarece Kievul nu a dorit să împărtășească tehnologia vehiculelor aeriene fără pilot (UAV) cu Varșovia, a declarat ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, potrivit publicației de limba rusă Meduza.

Ce prevedea înțelegerea dintre Polonia și Ucraina

Polonia și Ucraina aveau un acord prin care Kievul urma să își împărtășească experiența în utilizarea dronelor pe câmpul de luptă cu Varșovia, a mai spus ministrul Apărării polonez.

Kosiniak-Kamysz a descris furnizarea de date de experiență de front despre folosirea dronelor de luptă de către partea ucraineană ca pe un gest simbolic, dar foarte important. În schimbul acestor informații, Polonia urma să furnizeze Ucrainei avioane de vânătoare MiG.

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Cu toate acestea, Ucraina, după ce inițial fusese de acord, s-a retras ulterior din aceste acorduri, a spus Władysław Kosinyak-Kamysh.

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„Nu vor exista MiG-uri pentru Ucraina, deoarece Polonia nu are drone - sau, mai exact, nu are capacități de drone”, a adăugat el.

Drone Ucraina

Drone Ucraina / sursa foto: captură video

În același interviu, ministrul Apărării din Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat - comentând scandalul din jurul numirii unei unități a Forțelor Armate Ucrainene după Armata Insurgentă Ucraineană - că Ucraina „nu va adera la Uniunea Europeană cu Bandera”.

„Cei care distrug cooperarea europeană nu pot fi incluși în panteonul eroilor naționali. Ucraina nu va adera la Uniunea Europeană împreună cu Bandera”, a declarat ministrul Kosinyak-Kamysh.

Statul Major General din Polonia a raportat în decembrie 2025 că Ucraina și Polonia negociau transferul a șase până la opt avioane de vânătoare MiG-29, care urmau să fie scoase din uz din armata poloneză.

Relațiile dintre Polonia și Ucraina, la cel mai jos nivel

Relațiile dintre Ucraina și Polonia s-au înrăutățit după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acordat titlul onorific de „Erou al Armatei Insurgente Ucrainene” unei unități a Forțelor Armate Ucrainene în luna mai.

În Polonia, această decizie a stârnit critici aspre din cauza participării luptătorilor UPA la masacrul de la Volînia din 1943–1944.

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