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„Un cadou pentru Rusia”. Ucraina şi Polonia se ceartă dur pe tema celui de-Al Doilea Război Mondial

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„Un cadou pentru Rusia”. Ucraina şi Polonia se ceartă dur pe tema celui de-Al Doilea Război MondialAndri Yermak / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Şeful Administraţiei Prezidenţiale de la Kiev, Andrii Iermak, a anunţat că renunţă la Crucea de Ofiţer de Aur a Ordinului de Merit al Republicii Polone, ca reacţie la decizia preşedintelui Poloniei, Karol Nawrocki, de a-i retrage preşedintelui Volodimir Zelenski cea mai înaltă distincţie poloneză – Ordinul Vulturului Alb, potrivit Reuters.

Disputa Polonia - Ucraina, legată de un eveniment din Al Doilea Război Mondial

Gestul preşedintelui polonez survine pe fondul unei dispute istorice legate de al Doilea Război Mondial şi riscă să amplifice tensiunile diplomatice dintre cele două ţări, considerate până acum parteneri strategici apropiaţi în contextul războiului din Ucraina.

Vineri, preşedintele Nawrocki a anunţat retragerea Ordinului Vulturului Alb acordat lui Volodimir Zelenski, după ce liderul ucrainean a redenumit o unitate militară în onoarea unor insurgenţi ucraineni din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, pe care Polonia îi consideră responsabili pentru masacre împotriva populaţiei poloneze.

Andrii Iermak: Decizia din Polonia, „un cadou pentru Rusia”

Ca reacţie, Andrii Iermak a calificat decizia poloneză drept „un cadou pentru Rusia” şi a decis să renunţe la propria distincţie.

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„Relaţiile dintre cele două naţiuni includ atât momente eroice, cât şi episoade tragice, care ar trebui analizate cu responsabilitate şi nu transformate în instrumente politice”, a afirmat șeful Administrației Prezidențiale de la Kiev.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, a descris decizia preşedintelui polonez drept „o eroare strategică”.

Zelenski, Nawrocki

Zelenski, Nawrocki / sursa foto: ChatGPT

În scandal s-a băgat și Donald Tusk

La rândul său, premierul polonez Donald Tusk, adversar politic al președintelui Karol Nawrocki, a îndemnat ambele părţi să dea dovadă de calm şi să evite escaladarea conflictului diplomatic.

Disputa are la bază interpretări diferite ale rolului organizaţiilor naţionaliste ucrainene din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Aceste subiecte au provocat în repetate rânduri tensiuni între guvernele de la Varşovia şi Kiev, în ciuda cooperării strânse dezvoltate de cele două țări după invazia rusă asupra Ucrainei.

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