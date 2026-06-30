Securitatea de la Cupa Mondială găzduită de Statele Unite, Canada și Mexic a intrat într-o nouă etapă, după ce autoritățile americane au anunțat că au detectat peste 1.000 de drone în apropierea arenelor care găzduiesc partidele turneului final, potrivit L'Équipe.

Oficialii de la Washington spun că amenințarea reprezentată de aceste aparate de zbor fără pilot a devenit una dintre principalele provocări pentru organizatori, motiv pentru care au fost mobilizate resurse considerabile pentru monitorizarea și neutralizarea lor.

La jumătatea competiției, bilanțul prezentat de coordonatorul Casei Albe pentru Cupa Mondială, Andrew Giuliani, indică amploarea fenomenului. Oficialul a precizat că autoritățile americane au identificat peste o mie de drone care au pătruns în zonele de securitate din jurul stadioanelor, iar mai mult de 300 dintre acestea au fost deja neutralizate.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei prezentări susținute la Centrul pentru Cooperare Polițienească Internațională, instituție coordonată de FBI, aflată în apropierea capitalei Washington.

„La jumătatea turneului, peste o mie de drone au fost detectate şi peste 300 neutralizate”, a declarat Andrew Giuliani.

În perspectiva organizării competiției, Statele Unite au tratat amenințarea dronelor drept una dintre cele mai importante componente ale planului de securitate. Guvernul american a investit câteva sute de milioane de dolari în tehnologii și echipamente destinate detectării, bruierii și interceptării acestor dispozitive, în condițiile în care utilizarea dronelor comerciale a devenit tot mai răspândită.

Pentru a răspunde eficient unor eventuale incidente, autoritățile federale au extins competențele structurilor locale de ordine publică, care pot interveni acum direct pentru blocarea sau neutralizarea aparatelor de zbor suspecte. Totodată, zeci de polițiști din cele unsprezece orașe americane care găzduiesc meciuri au urmat cursuri speciale de pregătire într-un centru de instruire al FBI, dedicat combaterii amenințărilor aeriene de acest tip.

Preocupările autorităților sunt alimentate și de incidente recente. La mijlocul lunii iunie, FBI a anunțat că a dejucat un complot care viza atacarea unei gale de MMA organizate la Casa Albă, cu ocazia aniversării a 80 de ani a președintelui Donald Trump. Potrivit anchetatorilor, planul presupunea lansarea unor drone încărcate cu explozibili în apropierea locului desfășurării evenimentului.

Fenomenul nu este însă unul exclusiv american. Organizatorii marilor competiții sportive se confruntă din ce în ce mai des cu astfel de riscuri.

În timpul Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024, autoritățile franceze au raportat peste 350 de pătrunderi neautorizate ale dronelor în spațiul aerian restricționat din jurul arenelor sportive. Potrivit unui raport al Adunării Naționale a Franței, incidentele au dus la 81 de arestări.

Pe fondul evoluției rapide a tehnologiei și al accesului facil la drone performante, experții în securitate estimează că protejarea marilor evenimente sportive va depinde tot mai mult de sistemele capabile să identifice și să neutralizeze rapid amenințările venite din aer.

Turneul final din Statele Unite reprezintă deja unul dintre cele mai ample exerciții de securitate anti-dronă organizate vreodată pentru o competiție sportivă.