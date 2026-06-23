SUA întăresc securitatea la Cupa Mondială. Sute de drone au fost confiscate

Administrația pentru Securitatea Transporturilor a anunțat marți că peste 300 de drone au fost confiscate în apropierea locațiilor Cupei Mondiale 2026, de la începutul turneului final. Măsurile fac parte dintr-un dispozitiv amplu de securitate aeriană coordonat de autoritățile federale americane, în colaborare cu FBI, DHS/TSA, FAA și forțele locale de ordine.

TSA a transmis că autoritățile americane au activat cel mai amplu efort de securitate aeriană și de limitare a riscurilor generate de drone din istoria Statelor Unite pentru Cupa Mondială 2026.

„Guvernul federal, prin Grupul Operativ al Casei Albe şi în parteneriat cu FBI, DHS/TSA, FAA şi forţele de ordine statale/locale, a implementat cel mai cuprinzător efort de securitate a spaţiului aerian şi de atenuare a impactului dronelor din istoria Statelor Unite pentru Cupa Mondială 2026”, a declarat un purtător de cuvânt al TSA într-un comunicat. „Aplicarea este rapidă şi proactivă”, a asigurat el.

Potrivit Politico, în perioada 11-16 iunie, Departamentul pentru Securitate Internă a înregistrat 145 de incursiuni ale dronelor în opt orașe gazdă. Numărătoarea inițială a inclus Atlanta, Dallas, Houston, Kansas City, Boston, Seattle, San Francisco și Philadelphia, dar nu a cuprins activitățile din Miami, Los Angeles sau New Jersey.

Un reprezentant al Biroului FBI din Newark a declarat că șapte drone au fost confiscate până marți în apropierea stadionului MetLife, din New Jersey. Oficialii federali nu au publicat încă o defalcare completă, oraș cu oraș, a celor peste 300 de confiscări. De asemenea, autoritățile nu au anunțat câți operatori au fost arestați sau acuzați în total.

Până acum, nu au fost prezentate indicii că dronele confiscate transportau arme sau că ar fi fost legate de atacuri planificate. Totuși, autoritățile au avertizat că inclusiv dronele recreaționale pot pune în pericol jucătorii și spectatorii sau pot interfera cu operațiunile aeronavelor în apropierea stadioanelor aglomerate.

„Fiecare dintre acestea avea potenţialul de a fi şi un act terorist”, a declarat secretarul pentru securitate internă, Markwayne Mullin.

În Statele Unite, Administrația Federală a Aviației a interzis dronelor să zboare peste stadioanele unde se dispută meciuri sau unde au loc adunări ale fanilor. Conform prevederilor oficiale, în zilele de meci sunt interzise toate operațiunile cu aeronave, inclusiv dronele, pe o rază de trei mile marine, adică aproximativ 5,6 kilometri, și până la 3.000 de picioare, aproximativ 915 metri, deasupra nivelului solului în jurul stadioanelor.

Excepțiile sunt permise doar dacă există autorizare expresă din partea controlorilor de trafic aerian. FAA a anunțat că operatorii de drone care intră fără aprobare în spațiul aerian restricționat pot primi amenzi de până la 100.000 de dolari, pe lângă acuzații penale și confiscarea dronei.

FBI are, de asemenea, echipe staționate în jurul stadioanelor Cupei Mondiale pentru a detecta și dezactiva dronele neautorizate.