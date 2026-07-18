Românii se confruntă cu o nouă zi de caniculă sâmbătă, când temperaturile vor urca până la 37 de grade în mai multe regiuni. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), disconfortul termic va fi ridicat, iar în a doua parte a zilei sunt așteptate averse torențiale, vijelii și grindină în mai multe zone ale țării.

Cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate în Crișana, Banat, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei, precum și local în Maramureș. În aceste regiuni va fi caniculă, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Valorile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade, iar minimele se vor menține, în general, între 20 și 22 de grade, ceea ce va aduce o nouă noapte tropicală.

În restul țării, vremea va rămâne călduroasă, cu temperaturi maxime între 30 și 34 de grade. Pe litoral și în estul Transilvaniei vor fi valori mai scăzute, de aproximativ 27-29 de grade.

Meteorologii anunță că instabilitatea atmosferică se va accentua după-amiaza și seara. Sunt așteptate perioade cu înnorări, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 40-60 km/h, iar izolat vitezele pot depăși 70 km/h.

Fenomenele vor afecta în special zonele montane, vestul Transilvaniei, sudul Banatului, nord-estul Olteniei, nord-vestul Munteniei și al Moldovei, însă local se pot manifesta și în alte regiuni. În timpul nopții, instabilitatea atmosferică va cuprinde mai ales jumătatea de vest a țării.

Aversele pot avea caracter torențial, iar cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 l/mp, izolat depășind 40-50 l/mp. Pe alocuri este posibilă și căderea grindinei de mici și medii dimensiuni.

Și în Capitală vremea va rămâne caniculară, cu disconfort termic accentuat și un indice temperatură-umezeală peste pragul critic.

Temperatura maximă va atinge 35-36 de grade, iar minima va fi cuprinsă între 19 și 21 de grade, ceea ce înseamnă o nouă noapte tropicală.

Cerul va fi variabil, însă spre seară și la începutul nopții există posibilitatea apariției unor averse slabe, însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu rafale de până la 40 km/h, potrivit ANM.