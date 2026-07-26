Apar noi detalii legate de dosarul în care este implicat secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU). Acesta afirmă că a fost supus unor măsuri extinse de supraveghere în ancheta care vizează presupuse angajări fictive la instituție și îl acuză pe procurorul militar care instrumentează cauza că și-ar fi atribuit competența în mod nejustificat. Mai mult, el susține că ar fi folosit informații eronate pentru obținerea mandatelor de supraveghere.

Șeful DSU afirmă că, în urma unor verificări oficiale privind modul în care a fost deschis și instrumentat dosarul, au fost identificate mai multe probleme.

„Aceste verificări au confirmat că procurorul și-a atras în mod artificial competența în dosar, prin invocarea unei împrejurări de fapt plăsmuite”, susține șeful DSU.

Dosarul are ca obiect activitatea a patru medici și a unei asistente medicale angajați cu jumătate de normă la DSU. Procurorii îi suspectează că ar fi încasat salarii fără să desfășoare activitatea pentru care au fost angajați.

Raed Arafat respinge acuzațiile și afirmă că instituția a pus la dispoziția anchetatorilor 44 de bibliorafturi, aproximativ 20.000 de pagini și aproape 8.000 de fișiere, despre care spune că demonstrează activitatea desfășurată de persoanele vizate.

Potrivit lui Raed Arafat, urmărirea penală s-a desfășurat mai bine de un an in rem, fără ca persoanele vizate să fie informate și fără posibilitatea de a-și exercita drepturile procesuale.

Acesta susține că, timp de aproximativ cinci luni, el și celelalte persoane investigate au fost supuse unor măsuri complexe de supraveghere tehnică.

„Am fost filați, urmăriți, înregistrați pe toate căile. GPS, filaj cu poze, înregistrare ambientală, înregistrare audio, înregistrare video”, a declarat Raed Arafat.

Șeful DSU afirmă că măsurile au inclus monitorizare prin GPS, filaj, fotografiere și înregistrări audio, video și ambientale, iar autorizările ar fi fost emise succesiv de aproximativ cinci judecători de drepturi și libertăți.

Totodată, acesta susține că solicitările adresate instanțelor ar fi conținut „informații false”, în special în ceea ce privește implicarea unui general în aprobarea pontajelor.

Raed Arafat afirmă că procurorul le-ar fi prezentat judecătorilor informația potrivit căreia un general ar fi semnat sau aprobat pontajele medicilor și ale asistentei medicale cercetate.

Șeful DSU susține că generalul conduce o altă structură și nu avea atribuții privind aprobarea documentelor respective.

Potrivit explicațiilor sale, pontajele erau aprobate de directorul general civil al direcției, de directorul general adjunct sau de o altă persoană desemnată din aceeași structură.

Arafat consideră că introducerea generalului în cauză a fost decisivă pentru ca dosarul să fie instrumentat de Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel. În opinia sa, dacă nu ar fi existat această situație, cauza ar fi trebuit să fie soluționată de un alt parchet competent.

„Informațiile pe baza cărora s-au obținut mandatele conțineau date eronate, care să arate judecătorilor că există un general implicat, care a semnat documente și a aprobat pontaje, lucru care este fals”, a declarat Arafat.

Șeful DSU susține că lipsa unor probe privind implicarea generalului ar fi fost semnalată și în documentul transmis de Inspecția Judiciară.