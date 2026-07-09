Procurorii ar fi pus sechestru pe bunurile lui Raed Arafat în dosarul elicopterului SMURD

Procurorii militari ar fi instituit sechestru asigurător asupra bunurilor și conturilor șefului DSU, Raed Arafat, în dosarul privind achiziția unui elicopter SMURD din Marea Britanie, susțin surse juridicare. Măsura, dispusă în cadrul unei anchete care vizează 17 persoane, urmărește recuperarea unui eventual prejudiciu estimat la peste 4 milioane de lei și nu reprezintă o constatare a vinovăției.

Potrivit unor surse judiciare, măsura a fost dispusă în cazul a 17 persoane cercetate în această cauză. Ancheta îl vizează pe șeful Departamentului pentru Situații de Urgență pentru presupusă complicitate la contrabandă, în legătură cu importul aeronavei pentru care procurorii susțin că nu ar fi fost achitată taxa pe valoarea adăugată.

Conform acelorași surse, sechestrul are caracter exclusiv asigurător și urmărește recuperarea unui eventual prejudiciu estimat la peste 4 milioane de lei. Măsuri similare au fost dispuse și față de alte persoane și entități cercetate în dosar.

Procurorii precizează că instituirea sechestrului nu echivalează cu stabilirea vinovăției, ci reprezintă o măsură procedurală prin care statul își poate recupera prejudiciul în cazul unei eventuale condamnări.

Dosarul are ca obiect modul în care a fost adus în România un elicopter destinat intervențiilor SMURD, după accidentul aviatic produs în 2016 în Republica Moldova, în urma căruia și-au pierdut viața cei patru membri ai echipajului.

Aeronava prăbușită era asigurată, iar despăgubirea a constat în înlocuirea acesteia cu un alt elicopter. Potrivit anchetatorilor, noua aeronavă ar fi fost preluată dintr-un teritoriu aflat în afara spațiului TVA al Uniunii Europene, fără îndeplinirea formalităților vamale și fără achitarea taxei pe valoarea adăugată.

Sursele judiciare susțin că prejudiciul calculat în dosar depășește 4,4 milioane de lei, reprezentând TVA care ar fi trebuit plătită la introducerea aeronavei în România.

Raed Arafat a fost pus sub acuzare în această cauză în primăvara acestui an, fiind cercetat pentru presupusă complicitate la contrabandă. În dosar sunt cercetate și alte persoane pentru coautorat, complicitate sau instigare la infracțiunea de contrabandă. Potrivit surselor judiciare, procurorii verifică traseul documentelor, deciziile adoptate de instituțiile implicate și modul în care a fost realizat transferul elicopterului către structurile statului.

Dosarul este instrumentat de Parchetul Militar, având în vedere implicarea unor structuri din domeniul aviației și al intervențiilor de urgență. Raed Arafat a respins acuzațiile și a declarat anterior că toate procedurile privind preluarea elicopterului au fost realizate transparent și în interesul statului român. Acesta a afirmat că aeronava a intrat în patrimoniul statului și este utilizată exclusiv pentru misiuni de salvare, susținând că nu au existat fapte de corupție sau beneficii personale.

În ceea ce privește măsura sechestrului, aceasta poate fi contestată potrivit prevederilor legale.

Procurorii subliniază că sechestrul asigurător este o măsură procedurală frecvent utilizată în dosarele în care este invocată existența unui prejudiciu și nu anticipează soluția finală a instanței. Ancheta este în desfășurare, iar toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.