Social-democratul Adrian Torma îl critică pe Dominic Fritz, după ce liderul USR a susținut că modificările privind legea integrității l-ar viza politic. Primarul orașului Moldova Nouă respinge ideea că schimbările ar fi făcute „cu dedicație” și spune că respectarea legii trebuie să primeze, indiferent dacă prevederile sunt considerate corecte sau nu.

Adrian Torma a avut o reacție dură la poziția exprimată de Dominic Fritz și susține că situația în care se află acesta nu este una singulară, fiind și alți primari, inclusiv din alte partide, care se confruntă cu probleme similare.

„Eu nu știu ce zice el. Din punctul meu de vedere să pui așa o anatemă pe tot ceea ce se întâmplă în jur și toți au ceva împotriva ta, din punctul meu de vedere ar fi necesar și un control de mental, dacă poți să spui că întreaga Românie se pune împotriva ta, că e dovedit că nu doar el e în situația, suntem foarte mulți primari de alte partide în aceeași situație”, a declarat social-democratul Adrian Torma.

Întrebat dacă această situație înseamnă că modificările ar putea fi făcute special pentru anumite persoane, social-democratul a respins această variantă. În opinia sa, există politicieni care aleg să se prezinte drept victime și să interpreteze situația ca pe un atac îndreptat împotriva lor.

„Din punctul meu de vedere, nu cred că sunt făcute cu dedicație, doar că unii oameni își doresc să se facă singuri pe ei victime și o tratează ca și cum tot universul umblă împotriva lor și le creează neajunsuri, că ar fi, nu știu, extrem de importanți, valoroși, nu. Eu știu că USR-ul își dorește respectarea legii, bună sau rea, își dorește, așa își dorește și PSD-ul și PNL-ul.”

Adrian Torma spune că, dincolo de disputele politice și de nemulțumirile față de anumite prevederi, respectarea legii trebuie să rămână regula. Social-democratul admite că există legi care pot fi considerate incorecte, însă susține că discuția trebuie mutată de la conflictul politic către legalitate.

„Și de asta, eu am această atitudine, din punctul meu de vedere, corectă, ca și individ, ca și român, ca și un om onest, că trebuie să respect legea. Că-mi convine sau nu-mi convine legea, e relativ. Sunt foarte multe legi în România care nu sunt corecte. Sunt foarte multe situații incorrecte. Am avea de discutat ani la rând despre cât de corecte sau nu sunt anumite legi. Trebuie să învățăm să oprim această paradigmă a conflictului, să ne uităm pe legalitate.”