Senatorul Adrian Torma, avere din donații. Câți bani are în conturi

Senatorul Adrian Torma a primit prin donație nu mai puțin de 5 terenuri. Patru dintre ele sunt agricole și se află în județul Caraș-Severin. Vorbim despre o suprafață totală de peset 10.000 de metri pătrați.

De asemenea, acesta a mai primit și un teren intravilan de 840 de metri pătrați în localitatea Bocșa din același județ. Senatorul a mai cumpărat jumătate dintr-un teren agricol de 4.000 de metri pătrați, tot în Caraș Severin.

El mai deține un teren intravilan de 1.680 de metri pătrați și încă unul agricol de 2.000 de metri pătrați, ambele în același județ.

Senatorul Adrian Torma are peste 350.000 de euro în conturi

Senatorul a mai cumpărat și o casă de locuit de 272 de metri pătrați în Moldova Nouă, Caraș Severin. De asemenea, mai are acolo jumătate dintr-o altă casă de 287 de metri pătrați.

A mai primit o donație de jumătate dintr-un spațiu comercial de producție de 355 de metri pătrați. Și are și un apartament în Timișoara de 70 de metri pătrați. La capitolul conturi, acesta are peste jumătate de milion de lei în mai multe conturi de la mai multe bănci.

Are și câteva investiții în euro, mai exact are aproape 350.000 de euro. Acesta are și câteva plasamente substanțiale.

Dividende de peste 1 milion de lei

Acestea depășesc însumat un milion de lei și constituie în majoritate acțiuni sau părți sociale la diferite societăți comerciale. Printre ele se numără și Hidroelectrica, dar și Smarthuts, societate pe care senatorul a creditat-o cu aproape jumătate de milion de lei.

La capitolul venituri, acesta primește un salariu de 58.010 de la o societate. Mai primește o indemnizație de 35.796 de lei. Încasează de asemenea și banii pentru o chirie în valoare de 21.600 de lei.

Totodată, din investiții a mai încasat 31.705 lei. Din dividende acesta a luat 1636.000 lei. Și a mai încasat și 1230 de lei tot din dividende.