Denzel Washington s-a făcut preot! E înrăzboi cu Hollywood-ul

Denzel Washington și-a primit licența de preot. Astfel, starul de cinema în vârstă de 69 de ani face parte este cleric, fiind botezat la New York.

Denzel Washington a devenit cleric

Denzel Washington a fost botezat sâmbătă de arhiepiscopul Christopher Bryant la Templul Kelly din New York City.

„A durat ceva timp, dar în sfârșit sunt aici... Dacă [Dumnezeu] poate face asta pentru mine, nu există nimic ce El nu poate face pentru tine”, a spus vedeta, potrivit lui Bryant. „Cerul este literalmente limita”.

Bryant a împărtășit fotografii ale momentului în care Washington și-a dat viața lui Hristos într-o postare pe Facebook.

„Sărbătorim adăugarea ministrului Denzel Washington în cler, care și-a primit astăzi licența de ministru în Biserica lui Dumnezeu în Hristos, într-un moment cu adevărat înălțător”, se arată în postare.

„El este îmbrăcat astfel pentru că, în cadrul aceleiași slujbe, a primit botezul în apă”, a adăugat Bryant. „Atât botezul, cât și acordarea licenței au avut loc la Historic Kelly Temple din New York, un loc apropiat de inima lui. Denzel Washington a frecventat această biserică în copilărie și a mărturisit că a fost umplut cu Duhul Sfânt după ce a vizitat o altă biserică împreună cu actorul Robert Townsend în anii '80.”

„Angajamentul recent al lui Denzel Washington față de credință și serviciu este cu adevărat inspirat”, a adăugat Bryant într-o postare separată pe Facebook. „Botezul său și licența de a predica este punctul culminant al unei vieți de credință”.

Actorul este cenzurat în industrie

Denzel Washington a recunoscut recent că „nu se poate vorbi” despre religie în industrie.

„Când mă vedeți, vedeți tot ce am putut face mai bine cu ceea ce mi s-a dat de către domnul și salvatorul meu”, a scris starul din „Gladiator II” pentru Esquire. „Nu mi-e frică”.

„Nu-mi pasă ce crede nimeni. Vezi tu, vorbind despre partea cu frica - nu poți vorbi așa și să câștigi Oscaruri. Nu poți vorbi așa și să petreci. Nu poți spune asta în acest oraș”, a adăugat vedeta.

„Acum sunt liber. Nu se vorbește despre asta în acest oraș. Nu se vorbește despre asta. Nu se vorbește despre asta. Nu este la modă. Nu este sexy. Dar asta nu înseamnă că oamenii de la Hollywood nu cred. Oricum, nu există așa ceva numit Hollywood. Ce înseamnă asta? Pentru mine asta înseamnă o stradă numită Hollywood Boulevard”, a scris el.

Denzel Washington: „Nu știu câți alți actori au credință”

Cu toate acestea, Denzel Washington este câștigător al premiului Oscar nu este sigur câți alți actori cred în Dumnezeu.

„Nu este ca și cum ne-am întâlni cu toții undeva și am discuta despre ceea ce credem. Deci, nu știu câți alți actori au credință. Nu am făcut niciun sondaj. Cum aș putea afla asta? Adică, nu am fost la nicio întâlnire a actorilor din biserică.”

Acesta a obținut un rol important în drama medicală „St. Elsewhere” în 1982. El a obținut mai multe nominalizări pentru munca sa în serial și, în cele din urmă, a reușit să intre în film.

Washington este cunoscut pentru filme precum „Fences”, „Training Day”, „The Book of Eli”, „Cry Freedom” și „Malcom X”, conform Foxnews.com