International Crimă la Casa Albă. Thrillerul ce aduce la nopți nedormite, din martie, pe Netflix







Un nou serial pe Netflix începând cu 20 martie. Este un thriller ce combină politica și crima, intrigile și puterea într-o producție ce crează dependență. „The Residence” ne poartă în inima Casei Albe, unde o crimă transformă o seară elegantă într-o investigație captivantă. Uzo Aduba preia conducerea anchetei în acest serial inspirat din cartea lui Kate Andersen Brower.

The Residence, un serial plin de suspans

Creat de Paul William Davies (Scandal, For the People) și produs de Shonda Rhimes, „The Residence” este un serial plin de suspans care dezvăluie o crimă misterioasă într-unul dintre cele mai iconice locuri din America. Bazat pe lucrarea „The Residence” de Kate Andersen Brower, serialul se concentrează pe angajații Casei Albe, care devin atât martori, cât și suspecți în urma unei crime petrecute în timpul unui dineu de stat.

În distribuție, Uzo Aduba (Orange Is the New Black) joacă rolul investigatoarei Cordelia Cupp, un detectiv excentric însărcinat cu descoperirea adevărului. Alături de ea, Giancarlo Esposito, Edwina Findley, Randall Park și Jason Lee interpretează diferite personaje din personalul și administrația Casei Albe, fiecare având potențialul de a fi implicat în acest caz intrigant.

The Residence, misterul se îmbină cu satira socială

The Residence ar putea atrage iubitorii de thrillere polițiste și seriale unde misterul se îmbină cu satira socială. Cu o paletă diversificată de personaje și o intrigă ce îmbină politica, secretele și răsturnările de situație, serialul promite să ofere un mix captivant de thriller, comedie și dramă.

Cei care admiră stilul lui Shonda Rhimes vor recunoaște imediat amprenta sa narativă, caracterizată prin dialoguri incisive și revelații surprinzătoare. Personajul Cordelia Cupp, interpretat de Uzo Aduba, aduce o perspectivă inedită asupra investigațiilor polițienești, datorită unui detectiv care este la fel de metodic pe cât este de excentric.

Cu toate acestea, cei care caută un thriller dramatic pur ar putea fi surprinși de umorul incisiv care străbate întregul serial. Atmosfera oscilează între tensiunea specifică genului polițist și satiră, oferind o viziune inedită asupra culiselor puterii americane.

Serialul, inspirat de cartea „The White House”

Serialul se inspiră din cartea „The White House” de Kate Andersen Brower, care analizează viața cotidiană a personalului de la Casa Albă. Spre deosebire de adaptare, cartea nu se concentrează pe o intrigă polițistă, ci pe povești din viața reală. Astfel, Paul William Davies și Shonda Rhimes au ales să își asume anumite libertăți pentru a transforma această bază documentară într-un thriller de ficțiune.

Alegerea lui Uzo Aduba pentru rolul principal este captivantă, mai ales având în vedere succesul ei în roluri dramatice (precum în „Orange Is the New Black” și „Mrs. America”). Personajul său, Cordelia Cupp, este un detectiv neobișnuit, situat la granița dintre rigoarea analitică și excentricitatea extravagantă.

The Residence propune o explorare fascinantă într-un mediu neobișnuit, unde politica și criminalitatea se împletesc. Cu o distribuție remarcabilă, un ton ce variază între thriller și satiră, și stilul inconfundabil al lui Shonda Rhimes, acest serial are potențialul de a deveni un must-see pentru iubitorii de mistere rafinate și personaje neobișnuite.