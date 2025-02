Monden Netflix a lansat imagini din sezonul 4 al serialului fenomen. Apare femeia fatală. Video







Netflix a dezvăluit imagini din sezonul 4 al celui mai popular serial, care a devenit un adevărat fenomen. Totul se schimbă odată cu apariția unei femei fascinante, care reușește să capteze atenția lui Benedict la balul mascat organizat de Violet Bridgerton (Ruth Gemmell).

Netflix oferă câteva imagini din Bridgerton sezonul 4

Sezonul 4 se concentrează asupra celui de-al doilea fiu boem, Benedict. Deși frații săi, atât cei mai mari, cât și cei mai mici, sunt căsătoriți și fericiți, Benedict nu este interesat de o viață stabilă.

Totul se schimbă când o femeie fatașă îi atrage atenția la balul mascat organizat de Violet Bridgerton. Deși Benedict o cunoaște doar sub numele de „Doamna în Argint”, ea este, de fapt, Sophie, o servitoare ingenioasă, care ascunde propriile secrete și aspirații.

Se poate observa că celebrul Bal Mascat din romanul Juliei Quinn, „Oferta unui gentleman”, va fi inclus în episodul 1 al sezonului 4 din „Bridgerton”. Luke Thompson și Yerin Ha și-au exprimat, de asemenea, entuziasmul pentru producția acestui sezon și pentru filmarea mult așteptatului Bal Mascat.

Simone Ashley va reveni în sezonul 4

Evenimentul a debutat cu un concert deosebit, intitulat Bridgerton Concert by Candlelight, ce a prezentat melodiile îndrăgite din serial, cunoscute de fani. Hugh Sachs, actorul care îl joacă pe Brimsley, omul de încredere al reginei, a fost maestrul de ceremonii și gazda festivităților.

De asemenea, Netflix a anunțat că în acest sezon, fanii serialului vor întâlni mai multe personaje care „fac parte din înalta societate”, deoarece povestea va explora atât latura superioară, cât și cea inferioară a societății.

Potrivit Netflix, sezonul următor al seriei Bridgerton va include opt episoade. Noul sezon Bridgerton a extins locurile de filmare pe unul dintre noile terenuri din spatele studiourilor Shepperton, situate în apropiere de Londra

Episoadele următoare se bazează pe a treia carte din seria Bridgerton, scrisă de Julia Quinn, intitulată An Offer from a Gentleman. În plus față de așteptările legate de My Cottage și de balul mascat organizat de Lady Bridgerton în cadrul evenimentului Sezonul dragostei, oare Thompson va putea să dezvăluie ce alte momente memorabile din roman ar putea fi incluse în sezonul 4? Pentru asta va trebui să urmărim serialul, potrivit netflix.com.