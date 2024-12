Monden Doliu în cinema. Starul din Die Hard 2 și M*A*S*H* a murit







Art Evans, actorul cunoscut pentru rolurile sale din „Die Hard 2” și „A Soldier’s Story”, a murit. Avea 82 de ani.

Reprezentantul actorului a declarat pentru Deadline că acesta a murit sâmbătă, 21 decembrie, din cauza diabetului, „o afecțiune pe care a gestionat-o cu curaj timp de mulți ani.” Nu au fost disponibile alte detalii imediat.

„Art nu a fost doar un actor incredibil, ci și un soț devotat, un prieten și o sursă de lumină pentru toți cei care l-au cunoscut,” a declarat soția sa, Babe, într-un comunicat. „Râsul său, pasiunea și dragostea de viață ne vor lipsi profund. În timp ce inimile noastre sunt grele, sărbătorim moștenirea de bucurie și inspirație pe care o lasă în urmă.

Colegii au amintit despre talentul său. Aceștia sunt: LyNea Bell și Charleen McGuire, care și-l amintesc ca „un talent remarcabil care a atins multe vieți prin munca sa. Va fi profund dorit de toți cei care l-au cunoscut."

Art Evans și-a început cariera ca actor de teatru

Născut pe 27 martie 1942 în Los Angeles, Evans a început la Teatrul Being al lui Frank Silvera înainte de a obține primul său rol creditat pe ecran într-un episod din 1976 al serialului Chico and the Man. De atunci, a adunat peste 120 de credite în filme și televiziune, conform deadline.com.

Evans a apărut în filme precum „Death Wish” (1974), „Leadbelly” (1976), „Fun with Dick and Jane” (1977), „The In-Laws” (1979), „The Apple Dumpling Gang Rides Again” (1979), „Christine” (1983), „Fright Night” (1985), „Ruthless People” (1986), „Native Son” (1986), „School Daze” (1988), „Tales from the Hood” (1995) și „The Story of Us”. (1999).

Art Evans a jucat în M*A*S*H*

La televizor, Evans a jucat rolul lui Morgan, funcționar poștal, în adaptarea pentru serialul ABC din 1982-’88 a filmului „9 to 5”. (1980). Alte apariții ale sale la televizor includ episoade din „M*A*S*H”, „The Fall Guy”, „Hill Street Blues”, „227”, „In the Heat of the Night”, „Doogie Howser M.D.”, „A Different World, Mad About You”, „Family Matters”, „Walker Texas Ranger”, „The X-Files,” „Monk, Everybody Hates Chris”, „The Sarah Silverman Program”, „Last Man Standing” și „The Proud Family: Louder and Prouder”.