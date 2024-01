Rozalia Biro, deputata cu zeci de hectare de teren. Averea colosală a parlamentarului

Deputata Rozalia Biro a reușit să strângă o avere. Declarația ei de avere începe cu un teren intravilan de 1.304 metri pătrați pe care îl deține împreună cu soțul și care se află în Bihor. Un alt teren intravilan de 3.565 de metri pătrați care se află tot în Bihor și pe care îl deține tot împreună cu soțul. În Paleu, cei doi dețin 37.027 de metri pătrați de teren agricol. De asemenea, au și un teren intravilan de 24.072, tot localitatea Paleu.

În localitatea Haieu, tot din Bihor, cei doi dețin un teren intravilan de 139.100 de metri pătrați. De asemenea, în Beliș, la Cluj, cei doi au 10.000 de metri pătrați de teren. În localitatea Betfia, din Biho,r cei doi au 6948 de metri pătrați de teren intravilan. În Oradea, dețin 932 de metri pătrați de teren.

De asemenea, și în Beliș cei doi au 69.700 de metri pătrați. Cei doi au și în Harghita 757 de metri pătrați de teren. Mai dețin alți 71.000 de metri pătrați în Cluj. În Harghita, soțul deputatei a mai moștenit 1657 de metri pătrați de teren intravilan. Cei doi soți mai au o casă de locuit în Oradea de 498 metri pătrați. De asemenea au o casă de vacanță în Mureș de 270 de metri pătrați. Totodată, au un apartament de 86 de metri pătrați, în Oradea.

Rozalia Biro, mobilă și bijuterii de sute de mii de lei

În Harghita, soțul deputatei are o hală de 267 de metri pătrați. Cei doi mai au un apartament în Oradea de 81 de metri pătrați. De asemenea, mai au un spațiu comercial de 390 de metri pătrați în Oradea. Și, nu în ultimul rând, o casă de 530 de metri pătrați în Ungaria. La capitolul mașini, deputata deține un Lexus și două mașini Toyota.

De asemenea, are o pasiune pentru mobilă ceasuri și bijuterii. Așa se face că are o mobilă veche de 40.000 de lei. Are tablouri de 61.000 de lei și ceasuri și bijuterii de 78.000 de mii de lei. Dar și altfel de mobilă antică evaluată la 45.000 de lei. Deputata a și vândut mai multe bunuri în 2022, în urma cărora a obținut peste 45.500 de euro.

Pentru că și-a permis, Rozalia Biro a împrumutat sume în valoare de peste 1.200.000 de lei. La capitolul datorii, aceasta are două credite care au data scadentă în 2024 în valoare de peste 175.000 de lei. Deputata a declarat o indemnizație anuală de 242.112 lei . De asemenea, câștiguri din închirieri și dividende de pe numele soțului în valoare de peste 1.300.000 de lei.