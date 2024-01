Diana Olivia Morar, deputatul latifundiar. Are case și terenuri în patru județe

Diana Morar este unul dintre cei mai bogați parlamentari. Aceasta are 16 terenuri și tot atâtea case și hale. Declarația ei de avere începe cu un teren intravilan în Bistrița Năsăud, de 1200 de metru pătrați. Un alt teren în aceiași localitate de 323 metri pătrați. Un alt teren intravilan, în Bihor de 2609 metri pătrați. Tot în Bihor mai are un teren de 216 metri pătrați.

De asemenea, mai deține și un alt teren intravilan de 510 metri pătrați, în aceiași localitate. A moștenit nu mai puțin de 7 terenuri, unele în Bihor, altele în Constanța, altele în Timiș, dar și în București. De asemenea deputata a mai cumpărat un alt teren intravilan de 353 de metri pătrați.

Tot așa a mai achiziționat 352 de metri pătrați tot în Bihor. Investițiile au continuat și Morar a mai cumpărat 1131 de metri pătrați. Și de asemenea a mai achiziționat 351 de metri pătrați și în București. La capitolul clădiri, deputat deține o hală de 102 metri pătrați în Bistrița. În Bihor are o casă de locuit de 270 de metri pătrați. Tot acolo, în Oradea mai are o altă casă de 81 de metri pătrați.

Diana Morar, apartamente de sute de metri pătrați

De asemenea, a mai moștenit o casă tot în Oradea de 80 de metri pătrați. În Maramureș, deputata are un apartament de 110 metri pătrați. În Bistrița are un alt apartament de 152 de metru pătrați. Tot acolo mai are o hală de 500 de metri pătrați. În Constanța a moștenit împreună cu mai multe persoane o casă de 84 de metri pătrați.

Și în Satu Mare a moștenit o casă de 108 metru pătrați alături de mai multe persoane. Și în Timișoara aceiași situație pentru o casă de 181 de metri pătrați. De asemenea, mai există două hale în Timișoara din care a moștenit o cătă parte de 3.80. Iar în Bihor și-a mai cumpărat o casă de 102 metri pătrați.

De asemenea, acolo, deputata mai are și spații comerciale de 102 metri pătrați. La fel și în Cluj are 118 metri pătrați. În Bistrița Năsăud, Morar mai are o casa de 250 de metri pătrați. În Constanța are două apartamente de 89 de metri pătrați și de 97 de metri pătrați. Morar mai are și în București o hală de 268 de metri pătrați.

La capitolul mașini, aceasta are un Audi A4 din 2016. La capitolul venituri, deputat are o indemnizație de 133.938 de lei. Iar din cedarea folosinței bunurilor, deputat mai câștigă 101. 034 lei.