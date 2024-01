Eugen Bejinariu, colecție de artă de sute de mii de euro. Sume colosale în conturile parlamentarului

Eugen Bejinariu are un teren intravilan de 53 de metri pătrați în București. De asemenea mai deține un astfel de teren și în Ilfov, de această dată de 1750 metri pătrați. Tot în Ilfov mai are un teren de 487 de metri pătrați. De asemenea acesta deține un teren agricol de 14.000 de metri pătrați în Suceava.

La aceiași locație Bejinariu are și un teren forestier de 4200 de metri pătrați. El a moștenit tot în Suceava și un teren intravilan de 8100 de metri pătrați. Dar și un teren extravilan de 5100 de metri pătrați, care se află tot în Suceava.

La capitolul case, Bejinariu are un apartament în București de 212 metri pătrați. De asemenea are casă de locuit în Suceava de 208 metri pătrați. Și mai are și o hală în Suceava de 181 de metri pătrați.

Bejinariu economii cât pentru o altă viață

La capitolul mașini, deputatul are o Toyota din 2006. Parlamentarul are o pasiune pentru artă, așa că are o colecție în valoare de 116.000 de euro. De asemenea are și obiecte decorative în valoare de 42.000 de euro. În materie de ceasuri acesta are o colecție în valoare de 20.000 de euro.

Și mai are și obiecte de cult în valoare de 3.000 de euro. Și la capitolul economii deputatul stă binișor. Are în conturi peste 200.000 de mii de lei, dat și aproape jumătate de milion de euro. De asemenea deputatul are aproape jumătate de milion de dolari, tot în conturi și tot ca economii.

Parlamentarul mai are și hârtii de valoare de nu mai puțin de 144.752 de mii de euro. La capitolul venituri, Bejinariu are trecută indemnizația de 141.636 de lei. De asemenea mai încasează 19.611 dobânzi bancare. Și mai are și o pensie de la MAPN în valoare de 138.636 de lei.