Se rupe coaliția? Noi tensiuni pe scena politică

După un final de an tensionat, 2024 aduce noi divergențe pe plan politic. Rareș Bogdan îi transmite lui Marcel Ciolacu un mesaj tăios legat de coaliție.

Tensiuni în coaliție. Rareș Bogdan, mesaj tranșant pentru Marcel Ciolacu

Marcel Ciolacu ar intenționa să scape de coaliție, într-un anumit context. Premierul le-ar fi spus celor din partidul pe care îl conduce că s-ar putea dezice de PNL în cazul în care acesta ar ieși pe locul trei la alegerile europarlamentare.

”Până în 2024 se păstrează coaliția. Dacă iese PNL pe locul 3 euro mai vedem dacă facem coaliție”, a explicat Ciolacu. Astfel, soarta coaliției ar depinde strict de rezultatele setului se alegeri europarlamentare.

PNL, replică pentru premier

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, le-a transmis celor din PSD un mesaj tăios. Acesta a subliniat că partidul pe care îl conduce are și alte opțiuni pentru a face majoritatea. Mai mult, liberalul a lăsat de înțeles că PSD nu ar avea prea multe variante în acest sens.

„Noi stăm în spatele liderului nostru, Nicolae Ciucă, o să-l ducem spre Cotroceni. O să avem un scor excepțional la alegerile europarlamentare și vom fi marea surpriză a acestor alegeri europarlamentare. ”, a spus acesta.

PNL, mai multe opțiuni pentru o nouă coaliție

Rareș Bogdan susține că Partidul Național Liberal a demonstrat că are experiența necesară pentru a-și păstra poziția la nivel european. Astfel, acesta este convins că alegerile europarlamentare vor aduce rezultatele așteptate pentru cei din partid.

„Capacitatea PNL de mobilizare și experiența pe care o are acest partid, plus realizările aleșilor locali și aleșilor județeni, plus realizările la nivel central și capacitatea noastră de comunicare, este suficient de mare pentru a arăta românilor de ce PNL este partidul garant al păstrării drumului pro-european, de ce fără PNL există dubii asupra parteneriatului nord-atlantic și parteneriatul corect, asumat, cu argumente și cu respectarea drepturilor cu Uniunea Europeană, și de ce Partidul Național Liberal se va afla la putere. Singura diferență între noi și PSD, sau multe diferențe sunt între noi și PSD, dar marea diferență este că noi putem guverna și cu alții.”, a spus Rareș Bogdan.