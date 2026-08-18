YouTube va modifica din 24 august modul în care contabilizează vizualizările videoclipurilor și transmisiunilor live. Platforma va înregistra o vizualizare încă din momentul în care începe redarea unui clip sau când un utilizator intră într-un live, sistem apropiat de cel folosit deja de TikTok și Instagram.

Platforma deținută de Google nu explicase până acum în detaliu modul în care contabiliza vizualizările. Se considera însă că acestea erau înregistrate după ce un utilizator urmărea cel puțin 30 de secunde dintr-un videoclip.

Odată cu schimbarea programată pentru 24 august, numărătoarea va începe direct de la redarea clipului sau accesarea unei transmisiuni live.

TikTok și Instagram folosesc deja un sistem în care vizualizarea este înregistrată atunci când începe redarea conținutului video.

„Am folosit istoric mai multe sisteme de numărare a vizualizărilor în diferite formate”, a scris compania într-o postare în Comunitatea YouTube. „Cu toate acestea, am auzit că creatorii vor să elimine această confuzie legată de măsurări și să își înțeleagă cu exactitate adevărata expunere, motiv pentru care facem această actualizare”, a explicat compania.

YouTube va păstra în instrumentele Analytics și vechiul indicator folosit pentru măsurarea vizualizărilor.

Acesta va purta denumirea „Engaged views” și le va permite creatorilor să vadă câți utilizatori au ales să continue vizionarea videoclipurilor după începerea redării.

Compania anunță că noul sistem de numărare nu va modifica veniturile creatorilor și nici condițiile prin care aceștia devin eligibili pentru monetizare prin YouTube Partner Program.

Platformaa anunțat recent și modificări care îi vizează pe creatorii noi care vor să obțină venituri din reclame și abonamente.

Începând de anul viitor, aceștia vor avea nevoie de cel puțin 8.000 de ore eligibile de vizionare în ultimele 12 luni sau de 20 de milioane de vizualizări eligibile ale videoclipurilor Short în ultimele 90 de zile.

În prezent, condițiile prevăd 1.000 de abonați și 4.000 de ore de vizionare în ultimul an sau 1.000 de abonați și 10 milioane de vizualizări ale videoclipurilor Short în ultimele 90 de zile.

Noile praguri au fost criticate de o parte dintre utilizatori, care susțin că schimbarea va face mai dificil accesul creatorilor la programul de monetizare și menținerea lor în acesta.