Social

YouTube schimbă modul în care numără vizualizările. Noua regulă intră în vigoare pe 24 august

Comentează știrea
YouTube schimbă modul în care numără vizualizările. Noua regulă intră în vigoare pe 24 augustYoutube. Sursă foto: magnific
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

YouTube va modifica din 24 august modul în care contabilizează vizualizările videoclipurilor și transmisiunilor live. Platforma va înregistra o vizualizare încă din momentul în care începe redarea unui clip sau când un utilizator intră într-un live, sistem apropiat de cel folosit deja de TikTok și Instagram.

Vizualizarea va fi înregistrată de la pornirea videoclipului

Platforma deținută de Google nu explicase până acum în detaliu modul în care contabiliza vizualizările. Se considera însă că acestea erau înregistrate după ce un utilizator urmărea cel puțin 30 de secunde dintr-un videoclip.

Odată cu schimbarea programată pentru 24 august, numărătoarea va începe direct de la redarea clipului sau accesarea unei transmisiuni live.

TikTok și Instagram folosesc deja un sistem în care vizualizarea este înregistrată atunci când începe redarea conținutului video.

„Am folosit istoric mai multe sisteme de numărare a vizualizărilor în diferite formate”, a scris compania într-o postare în Comunitatea YouTube. „Cu toate acestea, am auzit că creatorii vor să elimine această confuzie legată de măsurări și să își înțeleagă cu exactitate adevărata expunere, motiv pentru care facem această actualizare”, a explicat compania.

Creatorii vor putea vedea în continuare vizualizările relevante

YouTube va păstra în instrumentele Analytics și vechiul indicator folosit pentru măsurarea vizualizărilor.

Acesta va purta denumirea „Engaged views” și le va permite creatorilor să vadă câți utilizatori au ales să continue vizionarea videoclipurilor după începerea redării.

Compania anunță că noul sistem de numărare nu va modifica veniturile creatorilor și nici condițiile prin care aceștia devin eligibili pentru monetizare prin YouTube Partner Program.

Creator de conținut

Creator de conținut. Sursă foto: magnific

YouTube pregătește praguri mai mari pentru monetizare

Platformaa anunțat recent și modificări care îi vizează pe creatorii noi care vor să obțină venituri din reclame și abonamente.

Începând de anul viitor, aceștia vor avea nevoie de cel puțin 8.000 de ore eligibile de vizionare în ultimele 12 luni sau de 20 de milioane de vizualizări eligibile ale videoclipurilor Short în ultimele 90 de zile.

În prezent, condițiile prevăd 1.000 de abonați și 4.000 de ore de vizionare în ultimul an sau 1.000 de abonați și 10 milioane de vizualizări ale videoclipurilor Short în ultimele 90 de zile.

Noile praguri au fost criticate de o parte dintre utilizatori, care susțin că schimbarea va face mai dificil accesul creatorilor la programul de monetizare și menținerea lor în acesta.

Stiri calde

23:12 - Incendiul din Delta Dunării nu a fost stins. Pompierii au oprit intervenția din cauza accesului dificil

23:00 - Fratele prințesei Diana promite „adevărul” despre ea. Cartea care apare la aproape 30 de ani de la moartea prințesei

22:47 - Emil Boc critică decizia CCR în cazul „amendamentului Fritz”: „O lege nu poate schimba regulile după terminarea jocului”

22:37 - Rusia mută petrolul kazah spre Marea Neagră. Moscova vrea să elibereze capacitate pentru propriile exporturi

22:26 - Furturi din casele unor medici și politicieni din Timișoara. Cinci persoane au fost reținute, un polițist este anchetat

22:17 - YouTube schimbă modul în care numără vizualizările. Noua regulă intră în vigoare pe 24 august

HAI România!

Cum a ajuns un cizmar să stăpânească România?

Cum a ajuns un cizmar să stăpânească România?

Ceaușescu i-a tras o palmă! Înregistrările secrete care au zguduit familia

Ceaușescu i-a tras o palmă! Înregistrările secrete care au zguduit familia

Sufrageria lui Bolojan

Sufrageria lui Bolojan

Proiecte speciale