Nivelul scăzut al Dunării îngreunează accesul navelor-ambulanță în mai multe zone din Delta Dunării, unde unele canale au devenit dificil sau chiar imposibil de navigat. Primăriile comunelor Murighiol și Crișan au solicitat marți Prefecturii Tulcea decolmatarea în regim de urgență a unor canale pentru facilitarea accesului echipajelor medicale și al populației.

Solicitarea a fost discutată în cadrul unei întâlniri la care au participat prefectul județului Tulcea, Eugen Terente, primarii celor două comune, reprezentanți ai Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) și ai Serviciului de Gospodărire a Apelor (SGA).

În urma discuțiilor, Primăriile Murighiol și Crișan urmează să facă o estimare a costurilor pentru lucrările necesare, în timp ce ARBDD va întocmi un referat privind intervențiile.

Solicitările vor fi analizate în următoarea ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, unde urmează să fie stabilite măsurile care pot fi luate.

„Noi sperăm să se primească bani de la bugetul național, pentru că aceste lucrări sunt mici și rezolvă probleme urgente”, a declarat prefectul Eugen Terente pentru Agerpres.

Potrivit acestuia, Serviciul de Gospodărire a Apelor dispune de utilaje care ar putea fi folosite pentru intervenții pe canalele din Deltă.

Problemele sunt provocate de nivelul foarte scăzut al Dunării, care afectează navigația pe unele canale din Rezervația Biosferei Delta Dunării.

Situația a fost semnalată și de reprezentanții industriei turistice din zonă. Daniel Iluşcă, președintele Asociației Patronatelor în Turism Delta Dunării, a atras recent atenția asupra consecințelor nivelului redus al apei și al lipsei circulației pe unele canale.

Acesta a susținut că stagnarea apei, temperaturile ridicate și acumularea de materie organică pot favoriza apariția unor probleme de calitate a apei.

„Se dezvoltă sulf, există materii organice, alge care pe căldura asta și în lipsa circulației apei duc la eutrofizarea apei”, a afirmat Daniel Iluşcă.

Una dintre problemele invocate de reprezentanții autorităților locale este lipsa unor fonduri dedicate pentru lucrările de decolmatare și a utilajelor necesare intervențiilor.

ARBDD nu dispune, potrivit informațiilor prezentate de autorități, de fonduri alocate pentru decolmatarea unor canale, de utilaje sau de personal destinat unor astfel de intervenții.

În aceste condiții, lucrările de urgență pe canalele din rezervație sunt achitate de cei care solicită intervenția.

Daniel Iluşcă a susținut că ARBDD și autoritățile locale ar trebui să aibă propriile utilaje pentru intervențiile necesare pe canale, pe care le-a comparat, ca importanță pentru comunitățile din Deltă, cu infrastructura rutieră din alte zone ale țării.

Datele Administrației Fluviale Dunărea de Jos Galați indicau marți, la Tulcea, o cotă a Dunării de 18 centimetri. Tendința nivelului apei pentru următoarele zile este, potrivit aceleiași surse, de scădere.

În cazul comunităților din Delta Dunării, nivelul apei are un impact direct asupra accesului în localități și asupra transportului pe apă, inclusiv în situațiile în care este necesară intervenția serviciilor de urgență.