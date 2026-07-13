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Viorel Pașca a scăpat de toate măsurile preventive, la Curtea de Apel București

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Viorel Pașca a scăpat de toate măsurile preventive, la Curtea de Apel București
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Din cuprinsul articolului

Curtea de Apel București a anulat luni măsurile preventive dispuse de Tribunalul București în cazul celor șase acuzați din dosarul azilelor deținute de Viorel Pașca.

Cererea DIICOT privitoare la Viorel Pașca, respinsă de CAB

Instanța a rejudecat cauza, a respins contestația procurorilor DIICOT și a admis contestațiile formulate de inculpați. În acest moment, toți cei șase acuzați sunt în stare de libertate, fără nicio măsură preventivă.

Judecătorii de la Tribunalul București dispuseseră, pe 2 iulie, măsura controlului judiciar în cazul celor 6 persoane din dosarul azilelor deținute de Viorel Pașca, deși procurorii DIICOT ceruseră arestul preventiv pentru 30 de zile. Decizia Tribunalului a fost contestată atât de DIICOT, cât și de cei șase acuzați.

Pașca a scăpat de toate măsurile preventive

„Respinge ca nefondată contestația formulată de PICCJ-DIICOT împotriva încheierii din data de 02.07.2026 pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București.

Admite contestațiile formulate de contestatorii inculpați – inculpat 1, inculpat 2 , inculpat 3, inculpat 4, inculpat 5 și inculpat 6 împotriva încheierii din data de 02.07.2026 pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București.

Desființează în parte încheierea din data de 02.07.2026 pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București și, rejudecând:

Respinge propunerea de luare a măsurii arestării preventive formulată de PICCJ-DIICOT cu privire la inculpații inculpat 1, inculpat 2 , inculpat 3, inculpat 4, inculpat 5 și inculpat 6.

Înlătură dispoziția privind luarea măsurii controlului judiciar față de inculpații inculpat 1, inculpat 2 , inculpat 3, inculpat 4, inculpat 5, inculpat 6. Menține dispozițiile încheierii contestate privind cheltuielile judiciare. Definitiva (…).”

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Sursa foto: Viorel Pașca/facebook

Ce acuzații îi aduce DIICOT

Procurorii DIICOT susțin că Viorel Pașca ar fi adăpostit ilegal peste 3.300 de persoane în azilele sale, fără licență de funcționare. Acuzațiile includ constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane în formă continuată.

În rechizitoriul provizoriu sunt menționate 210 acte materiale în sarcina lui Viorel Pașca. DIICOT a declanșat perchezițiile la azilele lui Pașca în noaptea dintre 29-30 iunie. În urma descinderii la cele 18 imobile în care se aflau peste 400 de persoane în stare de vulnerabilitate au fost confiscate mai multe bunuri, inclusiv un seif în care erau păstrate sute de carduri bancare aparținând persoanelor cazate în centre, alături de documente de identitate și alte înscrisuri.

Anchetatori susțin că membrii grupării ar fi încasat pensiile, indemnizațiile de handicap și alte drepturi bănești ale beneficiarilor, în timp ce aceștia ar fi fost izolați de familii și lipsiți de posibilitatea de a-și administra singuri veniturile.

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