Curtea de Apel București a respins apelul formulat de Federația Română de Gimnastică (FRG) împotriva deciziei Tribunalului București care suspendasesancțiunea disciplinară aplicată antrenoarei Camelia Voinea. Hotărârea consolidează prima decizie a instanței, care a apreciat că suspendarea dispusă de federație nu a fost legală.

Anunțul a fost făcut de Camelia Voinea pe pagina sa de Facebook, unde a afirmat că este pentru a doua oară când instanțele îi dau dreptate în litigiul cu Federația Română de Gimnastică.

Antrenoarea susține că federația a ales să conteste hotărârea Tribunalului București, deși argumentele invocate fuseseră deja respinse de prima instanță.

În mesajul publicat după pronunțarea deciziei, Voinea afirmă că reprezentanții FRG au mers dincolo de disputa juridică și au introdus în dosar articole din presa tabloidă referitoare la relația cu fiica sa, gimnasta Sabrina Voinea.

Potrivit acesteia, în documentele depuse la instanță, federația ar fi susținut că Sabrina Voinea a crescut într-un „mediu abuziv și violent”, acuzații pe care antrenoarea le consideră nefondate și ofensatoare.

„Este a doua oară când justiția confirmă ceea ce federația refuză să accepte: suspendarea mea a fost nelegală”, a transmis Camelia Voinea.

Fosta campioană olimpică afirmă că se aștepta ca litigiul să fie purtat exclusiv pe argumente juridice, însă spune că în instanță au fost invocate aspecte din viața personală a fiicei sale, fără legătură cu obiectul cauzei.

Camelia Voinea susține că o instituție publică nu ar fi trebuit să recurgă la astfel de argumente și consideră că imaginea sa de antrenor și de mamă a fost afectată.

Totodată, ea amintește că Sabrina Voinea continuă să reprezinte România la cel mai înalt nivel și că, în luna iulie, a câștigat trei medalii la o competiție internațională.

În luna iunie, Tribunalul București a admis cererea formulată de Camelia Voinea și a suspendat efectele hotărârii Comitetului Executiv al Federației Române de Gimnastică prin care aceasta fusese suspendată de la toate activitățile desfășurate sub egida FRG.

Federația anunțase sancțiunea în 15 mai, motivând că sunt necesare verificări suplimentare și că a sesizat instituțiile competente pentru analizarea situației. În același timp, procedura disciplinară a fost suspendată până la finalizarea cercetărilor.

Scandalul a izbucnit după apariția, în noiembrie 2025, a unor imagini în care Camelia Voinea era surprinsă adresându-i reproșuri dure fiicei sale, Sabrina Voinea, în timpul antrenamentelor.

În aceeași perioadă, fosta gimnastă Denisa Golgotă a acuzat public existența unor abuzuri psihologice și fizice în cadrul lotului național, ceea ce a determinat Federația Română de Gimnastică să declanșeze verificări și să adopte măsuri disciplinare.

Decizia Curții de Apel București este definitivă în ceea ce privește suspendarea sancțiunii aplicate Cameliei Voinea.