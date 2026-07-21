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Bolojan a pierdut definitiv la Curtea de Apel. Judecătorii mențin suspendarea hotărârilor privind Congresul PNL

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Bolojan a pierdut definitiv la Curtea de Apel. Judecătorii mențin suspendarea hotărârilor privind Congresul PNLSursa: Inquam Photos/Octav Ganea
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Din cuprinsul articolului

Curtea de Apel București a respins definitiv apelul formulat de PNL, prin președintele partidului, Ilie Bolojan, împotriva deciziei Tribunalului București care suspendase hotărârile Consiliului Național Extraordinar din 19 iunie 2026, prin care fusese convocat Congresul Partidului Național Liberal.

Hotărârea instanței este definitivă și menține în vigoare suspendarea actelor contestate de mai mulți membri ai formațiunii.

Curtea de Apel a respins apelul PNL

Dosarul a fost judecat marți, 21 iulie, de magistrații Secției a IV-a Civilă a Curții de Apel București.

„Respinge apelul ca nefondat. Definitivă. Pronunțată astăzi, 21.07.2026, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței”, se arată în minuta instanței.

Prin această decizie, Curtea de Apel a menținut hotărârea Tribunalului București din 1 iulie 2026, care suspendase provizoriu executarea și efectele Hotărârii Consiliului Național Extraordinar al PNL nr. 01/2026 din 19 iunie 2026, prin care fusese convocat Congresul partidului.

congres PNL

congres PNL / sursa foto: captură video

Seria deciziilor nefavorabile pentru conducerea PNL

Hotărârea Curții de Apel vine după mai multe decizii pronunțate în ultimele săptămâni împotriva măsurilor adoptate de actuala conducere a PNL.

18 iunie 2026 - Tribunalul Ilfov a suspendat deciziile de sancționare dispuse de conducerea PNL împotriva parlamentarilor care intenționau să voteze învestirea Guvernului Veștea. 1 iulie 2026 - Tribunalul București a suspendat hotărârea Consiliului Național Extraordinar prin care fusese convocat Congresul PNL. 8 iulie 2026 -Tribunalul București a suspendat, cu executare imediată, hotărârile privind noua conducere a PNL, noul statut al partidului, excluderile și alte decizii adoptate sub conducerea lui Ilie Bolojan.

Decizia pronunțată marți de Curtea de Apel București este definitivă și nu mai poate fi atacată pe cale ordinară.

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