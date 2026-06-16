Camelia Voinea anunță că a câștigat procesul cu FRG

Antrenoarea Camelia Voinea a anunțat, pe Facebook, că a câștigat procesul cu Federația Română de Gimnastică și se va întoarce la activitatea sa curentă.

„Tribunalul București a admis cererea mea și a suspendat efectele Hotărârii CEX FRG nr. 26/15.05.2026”, a scris Camelia Voinea.

„Justiția nu s-a lăsat condusă de campania media defăimătoare împotriva mea — așa cum, cu tristețe o spun după jumătate de secol dedicat acestui sport, a făcut-o propria mea federație”, a acuzat antrenoarea.

„FRG, inclusiv în fața Tribunalului București a declarat că m-a suspendat din cauza articolelor din mass-media și că nu vrea să se asocieze cu persoana mea. Dar când eu sau sportivele antrenate de mine făceam performanță, atunci s-a asociat fără nicio problemă... Acum sunt privită ca o paria și sunt acuzată de către FRG că-mi folosesc fiica în scop de șantaj.. Acolo s-a ajuns.. să fiu denigrată nu doar ca antrenor, ci și ca mamă...”, a adăugat Camelia Voinea.

Antrenoarea acuză că Fedrația și-a bazat decizia de suspendare pe calomnii din presă bazate pe declarații anonime.

„FRG nu și-a motivat suspendarea pe lege și pe regulament, ci pe articole calomnioase din presă. Să ne înțelegem și pe ce tip de articole... pe articole cu declarații anonime și înregistrări modificate și scoase ,,din dulap” după 10-14 ani. Aceasta este diferența dintre o instanță și o federație care nu doar că a uitat să-și prețuiască propriile valori, sportivi, antrenori, dar și-a uitat și propriile sale regulamente”, a mai scris Camelia Voinea.

„Justiția a privit legea și probele. Și a decis! Eu nu port ranchiună... eu vreau doar să fac performanță pentru România, așa cum am făcut toată viața, în calitate de sportiv și acum de antrenor”, a mai spus antrenoarea.

„Mă întorc la sportivele mele. Mă întorc la antrenamente”, promite Camelia Voinea.

Ea a amulțumit familiei sale pentru că i-a fost alături, dar și „sutelor de persoane” care au încurajat-o, „colegilor mei cu care am împărțit sala de antrenament, domnului Director CSM Constanța și echipei mele de avocați care au acționat cu profesionalism”.