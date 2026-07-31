Curtea de Apel București a anunțat joi seară suspendarea a șase hotărâri de Guvern (HG) adoptate de Executivul demis condus de Ilie Bolojan. Decizia a fost luată în urma admiterii cererilor formulate de Partidul Social Democrat (PSD).

Acest prim lot face parte dintr-un pachet mai amplu de 12 acțiuni în instanță promovate de PSD împotriva actelor emise de Guvernul Bolojan după încetarea mandatului său, alte trei cereri urmând să fie judecate în cursul zilei de luni.

Magistrații Curții de Apel au respins excepțiile ridicate de reprezentanții Guvernului și au dispus suspendarea executării HG nr. 509, 545, 546, 547, 569 și 571 din 2026. Măsura suspendării este valabilă până când instanța de fond se va pronunța definitiv asupra acțiunilor de anulare a actelor. Hotărârile Curții sunt executorii, ceea ce înseamnă că cele șase HG-uri nu mai pot fi aplicate pe perioada suspendării.

Această soluție nu echivalează cu o anulare definitivă a actelor și nici nu reprezintă o constatare finală a încălcării Constituției. Instanța a reținut doar că există, provizoriu, o „îndoială serioasă” asupra legalității actelor și un „risc de producere a unei pagube iminente”.

PSD a atacat aceste hotărâri în instanță dintr-un motiv juridic și constituțional clar: actele au fost adoptate de Guvernul Bolojan după ce acesta fusese deja demis, după încetarea mandatului său constituțional.

Principalele argumente din spatele acțiunii PSD sunt depășirea atribuțiilor legale și decizii majore luate fără legitimitate.

Conform legislației și Constituției României, un guvern demis are puteri limitate. Acesta nu mai poate emite ordonanțe sau hotărâri de Guvern cu impact major, ci trebuie să se limiteze strict la administrarea treburilor curente ale țării până la învestirea unui nou executiv.

Hotărârile adoptate de Executivul demis condus de Ilie Bolojan nu erau simple acte de administrare curentă, ci reglementau chestiuni complexe: înființarea de noi proceduri, alocări bugetare pentru cotizații internaționale, reconfigurări de flote auto pentru jaloane PNRR, declararea de noi arii protejate.

PSD a solicitat suspendarea urgentă a acestor acte pentru a bloca producerea unor efecte juridice și financiare considerate ilegale, înainte ca instanța să judece pe fond cererea de anulare definitivă a lor.

Printre actele normative blocate, cel puțin temporar, se numără și hotărâri pe care Guvernul le-a justificat ca fiind necesare pentru îndeplinirea unor jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Iată ce prevăd acestea:

HG nr. 545/2026 : Viza modificarea parcului auto pentru Agenția Domeniilor Statului, stabilind o flotă de 37 de vehicule (33 de autoturisme și 4 autoutilitare). Actul era prezentat de Guvern drept necesar pentru Jalonul 508 din PNRR.

: Viza modificarea parcului auto pentru Agenția Domeniilor Statului, stabilind o flotă de 37 de vehicule (33 de autoturisme și 4 autoutilitare). Actul era prezentat de Guvern drept necesar pentru Jalonul 508 din PNRR. HG nr. 569/2026 : Stabilea procedura de acordare a beneficiilor pentru locuire și tranziție destinate persoanelor adulte cu dizabilități care părăsesc centrele rezidențiale. Beneficiile puteau ajunge până la valoarea a două salarii minime brute, hotărârea fiind legată de Jalonul 383 din PNRR.

: Stabilea procedura de acordare a beneficiilor pentru locuire și tranziție destinate persoanelor adulte cu dizabilități care părăsesc centrele rezidențiale. Beneficiile puteau ajunge până la valoarea a două salarii minime brute, hotărârea fiind legată de Jalonul 383 din PNRR. HG nr. 509/2026 : Instituia un nou regim de arie naturală protejată și declara noi arii speciale de conservare în cadrul rețelei Natura 2000.

: Instituia un nou regim de arie naturală protejată și declara noi arii speciale de conservare în cadrul rețelei Natura 2000. HG nr. 546/2026 : Aproba plata unei cotizații de 1.000 de euro din bugetul Ministerului Sănătății către asociația FOEDUS, pentru a menține interconectarea României la sistemul european de schimb de organe.

: Aproba plata unei cotizații de 1.000 de euro din bugetul Ministerului Sănătății către asociația FOEDUS, pentru a menține interconectarea României la sistemul european de schimb de organe. HG nr. 547/2026 : Schimba denumirea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin în Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă „Prof. univ. dr. Valeriu Tabără” Lovrin și actualiza inventarul bunurilor de stat aferente.

: Schimba denumirea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin în Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă „Prof. univ. dr. Valeriu Tabără” Lovrin și actualiza inventarul bunurilor de stat aferente. HG nr. 571/2026: Reglementa proceduri de urgență pe piața internă europeană pentru echipamentele electrice și radio, stabilind reguli de autorizare temporară și sancțiuni de până la 50.000 de lei, aplicabile în cazul declarării unui regim european de criză.

O nouă decizie privind actele emise de Guvernul Bolojan este așteptată luni, când judecătorii vor analiza următoarele cereri de suspendare depuse de PSD.