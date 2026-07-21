Curtea de Apel a dispus suspendarea efectelor proiectului legii salarizării, publicat la 17 iulie 2026. În urma deciziei, Federația Sanitas susține că proiectul nu mai poate continua procedura legislativă și solicită reluarea dialogului social cu Guvernul.

Reprezentanții Federației Sanitas au salutat hotărârea instanței și au transmis că decizia le oferă posibilitatea de a participa la consultările privind noua lege a salarizării.

„Astfel s-a făcut dreptate și ni s-a dat șansa să ne spunem părerea, să fim consultați și să oferim soluții pertinente la problemele sistemului de sănătate. Avem acum dreptul de a participa la dialogul social”, au transmis reprezentanții Federației Sanitas.

Potrivit organizației sindicale, suspendarea dispusă de Curtea de Apel blochează, cel puțin temporar, continuarea procedurilor legislative.

„Ca efect al suspendării, proiectul de lege nu mai poate produce niciun efect. El nu poate urma procedurile parlamentare, deoarece în Parlament nu pot fi introduse și dezbătute proiecte de legi pe care Curtea de Apel le-a constatat, fie și în procedura ordonanței președințiale, ca având o vădită aparență de nelegalitate”, au precizat sindicaliștii.

Federația Sanitas a mai transmis că decizia instanței creează premisele pentru reluarea negocierilor privind noua lege a salarizării.

„Nu vrem privilegii, nu vrem legi prin care să ne vindem principiile, drepturile și dialogul social. De azi, trebuie să ne așezăm temeinic la masă cu Guvernul. Dacă se poate, cu Guvernul cu puteri depline”, au transmis reprezentanții organizației.