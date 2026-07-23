Tribunalul Bihor a amânat pentru vineri, 24 iulie, pronunțarea asupra contestației formulate de Viorel Pașca împotriva sechestrului de peste 6 milioane de euro instituit de procurorii DIICOT asupra conturilor și bunurilor familiei sale, în dosarul privind centrele din localitatea Dumbrava.

Potrivit avocatului Răzvan Doseanu, amânarea a fost decisă după ce procurorul DIICOT a depus noi probe la dosar, care trebuie analizate de apărare înainte de soluționarea cauzei.

La intrarea în Tribunalul Bihor, avocatul Răzvan Doseanu a declarat că apărarea solicită ridicarea în totalitate a măsurilor asigurătorii, apreciind că acestea nu sunt justificate.

Totodată, avocatul a precizat că instanța a solicitat DIICOT clarificări privind măsurile asigurătorii dispuse și persoanele considerate victime în dosar.

„În primul rând, sperăm să ne putem judeca. Dosarul a fost trimis de către DIICOT, însă trebuiau să mai răspundă la o adresă unde s-au cerut niște răspunsuri punctuale din partea judecătorului cu privire la măsurile asigurătorii și victimele care sunt reținute pentru instituirea acestor măsuri”, a declarat Răzvan Doseanu.

Potrivit apărării, cererea depusă la instanță urmărește ridicarea tuturor sechestrelor instituite în dosar.

Avocatul susține că solicitarea privește atât sumele considerate de procurori drept prejudiciu, cât și bunurile indisponibilizate în vederea unei eventuale confiscări.

De asemenea, acesta contestă și constituirea din oficiu ca parte civilă a Parchetului pentru 128 de persoane, pentru care au fost stabilite daune morale în cuantum de câte 500 de euro fiecare.

Răzvan Doseanu a afirmat că, din informațiile deținute de apărare, nu rezultă că persoanele pentru care au fost instituite măsurile asigurătorii ar fi lipsite de capacitate de exercițiu.

În opinia sa, acest aspect trebuie clarificat de DIICOT în fața instanței.

Prezent la Tribunalul Bihor, Viorel Pașca a declarat că este nevinovat și că acuzațiile formulate împotriva sa și a familiei sale nu sunt susținute de probe.

„Aș dori din toată inima să se facă dreptate. Dacă suntem vinovați, să plătim, dar n-am făcut nimic din lucrurile de care suntem acuzați. Prin urmare, n-am nicio emoție în privința vinovăției mele”, a spus acesta.

Pașca a susținut că anchetatorii îl acuză de fapte care, în opinia sa, nu au existat și care nu vor putea fi dovedite.

Viorel Pașca a declarat că indisponibilizarea conturilor și bunurilor afectează întreaga familie și a afirmat că în prezent reușesc să își acopere cheltuielile doar cu ajutorul donațiilor.

„Din ce ne dă lumea. Lumea ne dă să mâncăm. Ne donează bani ca să putem plăti lucrurile fără de care nu putem trăi și asta e”, a afirmat acesta. El a mai susținut că sechestrul vizează inclusiv sume de bani despre care spune că nu au existat.

Viorel Pașca, soția sa și cei trei copii sunt cercetați într-un dosar instrumentat de DIICOT privind activitatea unor centre din localitatea Dumbrava.

Potrivit procurorilor, în aceste centre persoane vulnerabile ar fi fost cazate timp de mai mulți ani fără autorizațiile prevăzute de lege și în condiții considerate improprii.

Familia Pașca respinge acuzațiile și susține că faptele reținute de anchetatori nu corespund realității.