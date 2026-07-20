Problema NATO: nu are suficient bumbac pentru bombe

Planificatorii de război au nevoie astăzi de rezerve substanțiale de drone, putere de calcul - și bumbac. Iar NATO nu are suficient, scrie WSJ.

În ciuda tuturor puterilor digitale care apar în zonele de război, lupta armată se bazează încă pe puterea explozivă, o mare parte din aceasta provenind din aceleași plante folosite pentru fabricarea tricourilor și a cearșafurilor.

Nitroceluloza, cunoscută și sub numele de bumbac pufos, este materialul chimic indispensabil în aproape toate sistemele moderne de muniție. Foarte inflamabilă atunci când este tratată cu acid, acționează ca un propulsor, declanșând o expansiune violentă a gazului necesar pentru a lansa artilerie până la 110 km.

Bumbacul pufos a fost fabricat dintotdeauna din ceea ce se numesc „linteri” - fibrele scurte și pufoase rămase pe semințele de bumbac după ce fibrele principale sunt îndepărtate. Iar stocurile limitate reprezintă unul dintre cele mai mari obstacole cu care se confruntă NATO în încercarea de a acumula rezerve de muniție pentru a contracara puterea tot mai mare a Rusiei și Chinei.

În cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, condusă de SUA, armatele încearcă să crească aprovizionarea cu bumbac pufos. Un alt obiectiv este creșterea autosuficienței în aprovizionare și procesare, reducând în același timp dependența de furnizorii străini.

SUA își cultivă majoritatea linterilor pe plan intern, dar doresc să stimuleze semnificativ producția de linter de bumbac și să își mărească capacitatea de a-l converti în nitroceluloză.

În Europa, unde fermierii au înlocuit bumbacul cu alte culturi cu secole în urmă, țările s-au bazat mult timp pe China pentru linteri și pentru „bumbacul pușcă” fabricat. Acum încearcă să își extindă propria producție de bumbac pușcă și să evalueze precursori naturali alternativi pentru a-l produce.

Deși construirea de focoase și tancuri din oțel necesită timp, creșterea producției de nitroceluloză este și mai dificilă. TNT-ul, materialul exploziv din obuzele de artilerie, este, de asemenea, rar, iar Europa are acum o singură fabrică care îl produce, în Polonia.

„Puteți investi în toată capacitatea de producție doriți, dar pentru o mare parte a industriei de astăzi, adevărata problemă o reprezintă acele inputuri critice, în special nitroceluloza și TNT-ul”, a declarat Peter Russell, șeful relațiilor cu investitorii la Czechoslovak Group, un producător european de top de obuze de artilerie de 155 mm.

SUA se bazează în principal pe o fabrică de nitroceluloză din Virginia, în timp ce Europa are mai multe. Într-una din Bergerac, în sudul Franței, compania de apărare Eurenco a reluat recent producția. O linie de asamblare robotizată ambalează nitroceluloză cu textura pastei de dinți în cilindri în formă de suluri mari de hârtie igienică.

Odată uscați, cilindrii extrem de inflamabili sunt trimiși pe linia frontului, unde echipele de artilerie stivuiesc până la șase dintre ei în sisteme de artilerie, cum ar fi obuzierele, în funcție de distanța la care doresc să tragă.

Pentru a asigura autonomia, este crucial ca Europa să își dezvolte propriile capacități chimice, a declarat Thierry Francou, director executiv al Eurenco. Însă construirea de noi fabrici de muniții în Europa este o provocare, având în vedere restricțiile legale și birocratice actuale.

Un rezultat este că un obuz de artilerie de 155 mm include de obicei componente din șase țări. „Nu putem avea toate capacitățile într-o singură țară”, a spus Francou. „Trebuie să acceptăm această dependență încrucișată între țări.”

Europa trebuie să își dubleze capacitatea de producție actuală, la 20.000 de tone de nitroceluloză anual, pentru a-și proteja lanțul de aprovizionare împotriva evenimentelor imprevizibile, spun liderii din industrie. Pentagonul, care urmărește, de asemenea, să minimizeze dependența sa de țările străine, depune eforturi pentru a-și spori stocurile de linter și capacitatea de procesare a bumbacului pumnal.

„Trebuie să ne concentrăm mult mai mult pe lanțuri de aprovizionare mai scurte, care pot susține chiar și un război”, a declarat Morten Brandtzæg, director executiv al companiei norvegiano-finlandeze de apărare Nammo. China și alte țări „s-ar putea să nu aibă aceleași obiective ca noi, dar se află pe un lanț de aprovizionare critic”, a spus el.

Nitroceluloza a fost inventată la mijlocul secolului al XIX-lea, când chimistul elvețian Christian Friedrich Schönbein a descoperit accidental că bumbacul devenea violent inflamabil după ce era scufundat într-un amestec de acid. Important este că, atunci când era aprins, nu producea fum, care putea trăda pozițiile soldaților. A fost în curând utilizat pe scară largă.

Industria europeană de armament acoperă încet decalajul de producție. Gigantul german al apărării Rheinmetall transformă o unitate civilă de nitroceluloză într-o fabrică de grad militar. Polonia construiește o nouă unitate de producție. Eurenco supraveghează un proiect pilot în Suedia care urmărește transformarea deșeurilor textile în nitroceluloză.

O altă soluție la această problemă de primă linie crește în pădurile scandinave. Nitroceluloza poate fi fabricată din celuloză de lemn. Nammo produce nitroceluloză în Vihtavuori, Finlanda, folosind celuloză de lemn provenită din țările nordice.

Eurenco a eliminat treptat și bumbacul pentru lemn. Producătorii americani și canadieni fac treptat același lucru. Totuși, tranziția este lentă și nu este încă la scară largă.

Grupul cehoslovac, care a achiziționat o instalație germană de nitroceluloză, își propune să asigure întregul lanț de aprovizionare pentru obuze de artilerie de diferite calibre în cadrul instalațiilor companiei din mai multe țări europene până la sfârșitul anului.

La instalațiile companiei din Slovacia, prese hidraulice uriașe încălzesc cilindri de oțel la 1.800 de grade Fahrenheit, apoi le perforează în formă de focoase. La o altă fabrică, roboții umplu obuzele cu TNT. La o a treia fabrică, găzduită în clădiri renovate din epoca Războiului Rece, într-o pădure populată de căprioare, femei cu unghii lungi și vopsite asamblează componente minuscule pentru aprinderi, care declanșează bumbacul pușcă din propulsor.

Rusia se bazează la fel de mult pe Beijing pentru nitroceluloză, o aprovizionare pe care Washingtonul a încercat să o perturbe prin sancționarea companiilor chineze pentru vânzarea acestui material către Moscova. Unii lideri din industrie spun că au fost împiedicați de reticența guvernelor occidentale de a se angaja în investiții pe termen lung în apărare. Acest lucru se schimbă încet.

„Este responsabilitatea industriei să își construiască capacitățile și să facă investițiile. Dar, pentru a face acest lucru, avem nevoie de contracte pe termen lung, iar acest lucru se spune de ani de zile”, a declarat Brandtzæg, CEO-ul Nammo. „Acum, vine în zona noastră, atât pentru muniție, cât și pentru motoare de rachetă pentru rachete și așa mai departe. Și asta deschide calea pentru investiții suplimentare.”