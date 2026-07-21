O monedă așezată peste un recipient cu apă înghețată poate indica dacă temperatura din congelator a crescut în timpul unei pene de curent. Trucul este folosit pentru a observa dacă alimentele s-au dezghețat și au înghețat ulterior din nou, situație care poate trece neobservată atunci când oamenii nu sunt acasă.

Metoda a devenit cunoscută în special în regiunile în care furtunile și fenomenele meteo severe provoacă frecvent întreruperi ale alimentării cu energie electrică. Este simplă și nu presupune folosirea unor dispozitive speciale, însă rezultatul trebuie interpretat cu atenție.

Pentru aplicarea metodei este necesar un recipient care poate fi introdus în congelator. Acesta se umple cu apă și se lasă până când lichidul îngheață complet. După formarea stratului de gheață, o monedă se așază deasupra. Recipientul rămâne apoi în congelator, fără să fie mutat, potrivit Simply Recipes.

În cazul unei pene de curent, temperatura din interiorul aparatului poate începe să crească. Dacă întreruperea durează suficient de mult, gheața din recipient se va topi treptat, iar moneda va coborî. După revenirea curentului, apa poate îngheța din nou. Moneda va rămâne însă prinsă în interiorul gheții, la nivelul până la care a coborât în perioada în care apa s-a topit.

Dacă moneda se află tot la suprafață, gheața nu s-a topit sau s-a topit foarte puțin. Dacă moneda a ajuns mai jos, este un indiciu că temperatura din congelator a crescut suficient pentru a provoca dezghețarea parțială. În situația în care moneda ajunge pe fundul recipientului, apa s-a topit complet înainte să înghețe din nou.

Trucul poate fi folositor mai ales atunci când o persoană lipsește de acasă și nu știe dacă s-a produs o pană de curent. Congelatorul poate funcționa normal la întoarcere, iar alimentele pot părea din nou înghețate, fără să existe un semn evident că temperatura a crescut între timp.

Poziția monedei poate oferi astfel un indiciu despre ceea ce s-a întâmplat în interiorul congelatorului. Metoda nu arată însă cât timp au stat alimentele la o temperatură ridicată și nici temperatura exactă la care au ajuns.

Din acest motiv, trucul nu trebuie tratat ca o garanție că mâncarea este sigură pentru consum. Este doar un semnal orientativ, care poate determina o verificare mai atentă a produselor.

Specialiștii avertizează că poziția monedei nu este o metodă științifică exactă. Apa din recipient și alimentele din congelator se pot dezgheța în ritmuri diferite, în funcție de locul în care sunt așezate, de cantitate și de temperatura din aparat.

În plus, faptul că moneda a coborât nu înseamnă automat că toate produsele trebuie aruncate. În același timp, nici menținerea ei aproape de suprafață nu garantează că fiecare aliment este sigur. Recomandările oficiale privind păstrarea alimentelor în timpul unei pene de curent rămân mai importante decât acest truc viral.

Un congelator plin poate păstra o temperatură sigură aproximativ 48 de ore, dacă ușa rămâne închisă. În cazul unui congelator umplut doar pe jumătate, perioada scade la aproximativ 24 de ore. Deschiderea repetată a ușii permite aerului rece să iasă și poate grăbi dezghețarea. Din acest motiv, verificările frecvente trebuie evitate în timpul unei întreruperi de curent.

Potrivit recomandărilor publicate de FoodSafety.gov, alimentele pot fi recongelate dacă încă prezintă cristale de gheață sau dacă temperatura lor nu a depășit 4 grade Celsius. Calitatea și textura acestora se pot modifica însă după recongelare.

În cazul produselor care s-au dezghețat complet, decizia depinde de tipul alimentului și de intervalul în care acesta a fost expus la temperaturi mai mari.

Carnea, peștele, preparatele congelate, produsele lactate și alte alimente perisabile pot deveni nesigure dacă au stat mai mult timp la temperaturi favorabile dezvoltării bacteriilor.

Autoritățile recomandă ca alimentele să nu fie gustate pentru a verifica dacă mai sunt bune. Mirosul, aspectul și gustul nu pot indica întotdeauna prezența microorganismelor periculoase. Atunci când există îndoieli privind siguranța produsului, cea mai prudentă variantă este aruncarea lui.

Primul lucru care trebuie verificat este dacă alimentele mai conțin cristale de gheață și dacă sunt încă reci, asemănător produselor păstrate în frigider.

Poziția monedei poate fi analizată în același timp. Dacă aceasta a coborât mult, există posibilitatea ca apa și o parte dintre alimente să se fi dezghețat semnificativ.

Produsele trebuie evaluate individual, deoarece nu toate reacționează la fel. Pâinea, anumite produse de patiserie și unele fructe pot suporta mai bine dezghețarea decât carnea, lactatele sau preparatele care conțin ouă.

În schimb, înghețata și iaurtul congelat sunt produse pentru care recomandările sunt mai stricte. Acestea trebuie aruncate dacă s-au dezghețat, chiar dacă sunt încă reci.

Moneda din congelator poate fi un semnal util, în special pentru persoanele care pleacă de acasă pentru câteva zile sau locuiesc în zone afectate frecvent de pene de curent.

Metoda nu poate stabili însă dacă un aliment este sigur și nu poate înlocui un termometru pentru congelator ori recomandările oficiale de siguranță alimentară.

Cel mai important este ca ușa congelatorului să rămână închisă în timpul întreruperii, iar produsele să fie verificate cu atenție după revenirea curentului. Atunci când există suspiciunea că alimentele perisabile au stat prea mult timp la temperaturi ridicate, consumarea lor trebuie evitată.