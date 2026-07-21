Vremea

Prognoza meteo, 21 iulie. Temperaturi de până la 34 de grade, urmate de furtuni puternice

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Prognoza meteo, 21 iulie. Temperaturi de până la 34 de grade, urmate de furtuni puterniceFurtuna. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

În a doua zi a săptămânii, vremea va rămâne călduroasă în vestul, sudul și estul României, însă instabilitatea atmosferică se va accentua în numeroase zone ale țării. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și, pe alocuri, grindină. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități în sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în sudul Moldovei.

Prognoza meteo, 21 iulie. Unde se vor înregistra ploi abundente

Instabilitatea atmosferică se va manifesta mai ales în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și de Curbură. În aceste regiuni sunt prognozate averse torențiale, însoțite de frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii.

Rafalele vor atinge, în general, viteze de 50-70 km/h, iar izolat pot depăși 80 km/h. De asemenea, pe suprafețe restrânse sunt posibile căderi de grindină de mici și, izolat, medii dimensiuni, cu diametrul cuprins între 1 și 3 centimetri.

În intervale scurte, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă pot ajunge la 20-30 l/mp, iar izolat pot depăși 40-50 l/mp.

soare

soare. Sursa foto: Freepik

Potrivit meteorologilor, fenomenele de instabilitate vor avea caracter local, fiind așteptate pe suprafețe restrânse.

Temperaturi de până la 34 de grade

Temperaturile maxime vor varia între 25 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sudul și vestul Olteniei. Minimele se vor încadra între 8 și 22 de grade, cele mai scăzute valori fiind așteptate în depresiunile Carpaților Orientali, iar cele mai ridicate pe litoral.

În cursul dimineții, pe suprafețe mici se va forma ceață.

Prognoza meteo pentri București

În Capitală, vremea se va răcori ușor și va deveni în general instabilă. Cerul va avea înnorări accentuate, iar pe parcursul zilei și al serii vor fi perioade cu averse, unele torențiale, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Cantitățile de apă vor fi, în general, de 10-20 l/mp, iar rafalele de vânt vor atinge viteze de 50-70 km/h.

Temperatura maximă se va situa între 29 și 30 de grade, în timp ce minima va coborî la 16-17 grade.

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