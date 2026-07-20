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Vremea rea a făcut prăpăd și în Republica Moldova. Copaci căzuți, străzi inundate și mașini avariate

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Vremea rea a făcut prăpăd și în Republica Moldova. Copaci căzuți, străzi inundate și mașini avariateinundații Republica Moldova. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Furtunile puternice care au lovit Republica Moldova duminică seară au provocat pagube semnificative, în special în municipiul Chișinău, unde echipajele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au fost solicitate să intervină în 20 de cazuri. Cele mai multe misiuni au avut loc în capitală, unde rafalele de vânt au doborât arbori peste autoturisme, pe carosabil și peste cablurile electrice.

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Intervențiile au fost efectuate pe străzile Sucevița, Ghidighici, Alba Iulia, Paris, Grigore Alexandrescu și Pușkin, precum și pe bulevardul Cuza Vodă.

Pe lângă înlăturarea arborilor căzuți, salvatorii au fost solicitați să evacueze apa acumulată într-un apartament aflat la demisol, pe strada Drumul Viilor din Chișinău.

Intervenții similare au fost necesare și în mai multe raioane ale țării, inclusiv la Rezina, Orhei, Cantemir, Soroca și Leova, unde vântul puternic a doborât copaci și a provocat acumulări importante de apă.

În satul Cania și în orașul Cantemir, echipele IGSU au pompat aproximativ 110 tone de apă din beciuri și subsoluri afectate de ploile torențiale.

Copac căzut pe drum

Copac căzut pe drum / Sursă foto: Arhivă Evz

Nu au fost înregistrate victime

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, furtunile nu au provocat victime, în ciuda pagubelor produse în mai multe localități.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să fie prudenți pe durata fenomenelor meteorologice severe, să evite deplasarea sau staționarea în apropierea arborilor bătrâni, a stâlpilor de electricitate și a panourilor publicitare și să solicite ajutor la 112 dacă se confruntă cu situații care le pun viața sau bunurile în pericol.

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