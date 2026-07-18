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Ce mai reclamă românii. Cocoșul, parfumul vecinei și mirosul tocăniței au ajuns pe lista Gărzii de Mediu

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Ce mai reclamă românii. Cocoșul, parfumul vecinei și mirosul tocăniței au ajuns pe lista Gărzii de MediuSursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Arad au publicat un „top al absurdului” cu unele dintre cele mai neobișnuite sesizări primite de la cetățeni. De la cântecul cocoșului și lătratul câinelui până la mirosul de tocăniță, parfumurile arăbești sau zgomotul produs de frigiderul vecinului, reclamațiile au ajuns pe adresa instituției, deși nu intră în competența acesteia.

Reprezentanții Gărzii de Mediu spun că mesajele primite demonstrează că imaginația celor care fac sesizări nu are limite.

Cocoșul, câinele și mirosul de mâncare, printre reclamațiile primite

„Inbox-ul [email protected] demonstrează că imaginaţia nu are limite”, au transmis reprezentanții instituției. Printre reclamațiile primite se numără cele legate de cocoșii care cântă dimineața și câinii care latră.

„Cocoşul & câinele: N-au ceas, n-au dopuri de urechi. Cântă şi latră când vor ei”, au scris  comisarii.

Pe listă se află și sesizările privind mirosul de mâncare provenit de la vecini: „Dacă vecinul prăjeşte ceapă sau face grătar pe balcon, e poftă mare, nu poluare industrială”.

Parfumurile vecinei și lipsa salutului au ajuns în sesizările trimise instituției

Comisarii spun că au primit inclusiv reclamații legate de parfumurile puternice folosite de vecini.: „Vecina dă intenţionat cu esenţe tari pe coloana de aerisire... E chestie de gusturi aromatice, noi nu dăm amenzi pentru «supradoză de mirosuri»”.

Printre sesizările inedite se regăsește și nemulțumirea unei persoane că un vecin nu îi mai răspunde la salut:

„Dacă vecinul de pe uliţă nu vă mai răspunde la salut, e problemă de inimă albastră, nu de mediu înconjurător”.

Albinele, puful de salcie și zgomotul electrocasnicelor

albine

albine / sursa foto: dreamstime.com

Lista publicată de Garda de Mediu Arad include și reclamații privind albinele care murdăresc mașinile parcate.

„Albinele îşi fac nevoile fix pe maşinile proaspăt spălate? Nu putem amenda insectele polenizatoare pentru lipsă de maniere”, au comentat comisarii. Nici puful de salcie nu a lipsit din sesizările primite.

Potrivit instituției, arborele care produce puf primăvara reprezintă „natură în stare pură, nu un complot ecologic”.

Alți cetățeni au reclamat zgomotul produs de mașinile de spălat, frigiderele vecinilor sau folosirea aparatelor cu apă sub presiune pentru spălarea curților.

În acest din urmă caz, răspunsul comisarilor a fost că este vorba despre „hărnicie, nu dezastru ecologic”.

Garda de Mediu: Sesizările nefondate consumă timp și resurse

Dincolo de tonul amuzant al postării, reprezentanții instituției atrag atenția că reclamațiile care nu țin de competența Gărzii de Mediu consumă timp și resurse care ar putea fi folosite pentru investigarea unor probleme reale.

„Lăsând gluma la o parte, fiecare sesizare nefondată înseamnă timp şi resurse consumate de la investigarea adevăratelor probleme de mediu: depozitări ilegale de deşeuri, poluări masive de ape, aer, sol sau distrugeri de ecosisteme. Protejarea mediului este o treabă serioasă – ajutaţi-ne să ne concentrăm pe ea!”, au transmis comisarii Gărzii de Mediu Arad.

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