O descoperire de-a dreptul revoltătoare a fost făcută recent în Republica Moldova, unde imagini tulburătoare de la o groapă de gunoi au fost făcute publice pe rețelele de socializare. Activiștii de la Garda Națională de Mediu au filmat și au distribuit imagini cu cantități industriale de deșeuri medicale periculoase depozitate ilegal la gunoiștea de la Porumbeni, din raionul Criuleni. Pe lângă pericolul biologic evident, activiștii au dat peste o altă surpriză de proporții: sute sau chiar mii de permise de conducere românești aruncate direct pe platforma de deșeuri, conform unimedia.info.

Membrii organizației s-au deplasat direct la fața locului pentru a verifica informațiile primite de la cetățeni și au confirmat existența unei situații extrem de grave, care ridică numeroase semne de întrebare atât din punct de vedere ecologic, cât și legal.

Activiștii care au realizat filmările au explicat că proporțiile dezastrului sunt uriașe și au cerut explicații publice din partea celor responsabili. Pe lângă materialele medicale care ar fi trebuit distruse în condiții speciale, prezența documentelor oficiale românești adâncește și mai mult misterul acestei rampe clandestine.

„A parvenit o informație la Garda Națională de Mediu precum că la gunoiștea de la Porumbeni, raionul Criuleni sunt depozitate deșeuri medicale periculoase. Ne-am deplasat la fața locului și am depistat mai multe nereguli. Nu putem să înțelegem, cum au apărut sute, ba chiar mii de permise de conducere românești? 2. Mii de tuburi de perfuzii, de ce sunt acolo zeci de tone de plastic? Cine răspunde la toate aceste întrebări? Din spusele cetățenilor, presupusa companie care a creat dezastrul a fost vociferată de către Victor Cazac . Vă lăsăm să vizionați și să vă faceți singuri concluzia”, menționează activiștii Gărzii Naționale de Mediu.

În urma imaginilor apărute în spațiul public și a ecoului puternic pe care l-a avut acest caz, autoritățile de mediu din Republica Moldova au reacționat rapid. Inspectoratul pentru Protecția Mediului a anunțat că s-a autosesizat și a demarat deja o anchetă amplă pentru a stabili exact cum au ajuns deșeurile și actele în acea zonă.

„Pentru a stabili toate circumstanțele, inspectorii de mediu au demarat procedurile de control. Aceștia vor documenta faptele la fața locului și vor evalua prejudiciul adus mediului înconjurător.

Totodată vor fi sesizate organele competente cu privire la actele de identitate depistate. Instituția noastră va colabora strâns cu autoritățile competente pentru examinarea dosarului și aplicarea sancțiunilor ce se impun. Rezultatele verificărilor vor fi comunicate opiniei publice”, au transmis reprezentanții instituției.

Pe lângă investigația strict ecologică legată de poluarea solului cu tone de plastic și materiale medicale uzate, implicarea organelor de drept este iminentă din cauza actelor de identitate găsite. Urmează ca poliția și alte structuri abilitate să verifice proveniența acelor permise de conducere românești și motivele pentru care ele au fost aruncate la o groapă de gunoi din raionul Criuleni.