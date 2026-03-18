Activiștii anti-Israel vor să excludă un artist originar din România de la Bienala de la Veneția

Un grup de activiști anti-Israel din domeniul artistic solicită organizatorilor Bienalei de la Veneția să împiedice participarea Israelului la ediția din acest an, într-un context tensionat marcat de poziții divergente din lumea culturală internațională.

Gruparea anti-Israel Art Not Genocide Alliance (ANGA) a lansat o scrisoare deschisă prin care cere excluderea Israelului, document semnat de aproape 200 de artiști, curatori și lucrători din domeniul artelor implicați în ediția actuală a Bienalei. Israelul urmează să fie reprezentat de instalația „Rose of Nothingness”, realizată de artistul de origine română Belu-Simion Făinaru.

Printre semnatari se regăsesc membri ai echipei curatoriale care duc mai departe viziunea lui Koyo Kouoh, dar și artiști implicați în expoziția principală „In Minor Keys” sau în diverse pavilioane naționale, inclusiv Belgia, Brazilia, Bulgaria, Franța, Peru, Polonia, Spania și Elveția.

O parte dintre semnatari au ales să rămână anonimi, invocând riscuri personale.

În documentul transmis, activiștii ce susțin cele mai dure narațiuni ale extremei stângi își exprimă poziția față de participarea Israelului.

„Noi, subsemnaţii, suntem uniţi ca artişti, curatori şi lucrători în domeniul artei, refuzând colectiv să vă permiteţi să promovaţi statul israelian în timp ce comite genocid”, se arată în scrisoare. „Facem acest lucru în sprijinul colegilor noştri artişti şi lucrători culturali din Palestina, în solidaritate cu Palestina şi cu speranţa profundă de a pune capăt genocidului sionist şi apartheidului continuu şi de a renaşte o Palestină liberă”.

Atunci apelul a adunat peste 20.000 de semnături. La acea ediție, artista Ruth Patir, desemnată să reprezinte Israelul, anunțase că nu își va deschide expoziția până la un acord de încetare a focului și eliberarea ostaticilor, lucru care nu s-a concretizat, pavilionul rămânând închis până la finalul expoziției. Cu toate acestea, protestele au continuat în fața pavilionului Israelului pe durata vernisajului și a deschiderii publice.

La ediția din acest an, contribuția Israelului nu va mai avea loc în pavilionul din Giardini, aflat în renovare, ci în Arsenale, celălalt spațiu principal al Bienalei.

Artistul Belu-Simion Făinaru a declarat, într-o intervenție pentru ARTnews, că această mutare este una pozitivă și că este încântat să expună alături de state precum Emiratele Arabe Unite, Turcia și Arabia Saudită.

Participarea Israelului nu este singura temă care a generat reacții. Recent, Rusia a anunțat că intenționează să redeschidă pavilionul său pentru prima dată de la începutul invaziei din Ucraina, decizie care a stârnit critici puternice. Peste 8.500 de persoane au semnat o altă scrisoare deschisă prin care solicită organizatorilor să analizeze implicațiile acestei participări.

Până în prezent, Bienala de la Veneția a respins apelurile privind excluderea unor state, reafirmând principiile care stau la baza evenimentului.

Organizatorii au transmis că resping „orice formă de excludere sau cenzură a culturii şi artei”, subliniind că expoziția trebuie să rămână „un loc de dialog, deschidere şi libertate artistică”, chiar și într-un context geopolitic tensionat.

Referitor la participarea statelor, un reprezentant al Bienalei a precizat: „Ca premisă generală, Bienala de la Veneţia nu decide asupra participării naţionale; ţările însele aleg dacă participă”.