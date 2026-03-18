Activiștii anti-Israel vor să excludă un artist originar din România de la Bienala de la Veneția

Bienala de la Veneția. Sursă foto: Facebook
Un grup de activiști anti-Israel din domeniul artistic solicită organizatorilor Bienalei de la Veneția să împiedice participarea Israelului la ediția din acest an, într-un context tensionat marcat de poziții divergente din lumea culturală internațională.

Activiștii anti-Israel vor să-l împiedice pe Belu-Simion Făinaru să participe la Bienală

Gruparea anti-Israel Art Not Genocide Alliance (ANGA) a lansat o scrisoare deschisă prin care cere excluderea Israelului, document semnat de aproape 200 de artiști, curatori și lucrători din domeniul artelor implicați în ediția actuală a Bienalei. Israelul urmează să fie reprezentat de instalația „Rose of Nothingness”, realizată de artistul de origine română Belu-Simion Făinaru.

Printre semnatari se regăsesc membri ai echipei curatoriale care duc mai departe viziunea lui Koyo Kouoh, dar și artiști implicați în expoziția principală „In Minor Keys” sau în diverse pavilioane naționale, inclusiv Belgia, Brazilia, Bulgaria, Franța, Peru, Polonia, Spania și Elveția.

O parte dintre semnatari au ales să rămână anonimi, invocând riscuri personale.

Atac asupra zăcământului de gaze Pars din Iran. Escaladare majoră cu impact asupra securității energetice globale
Atac asupra zăcământului de gaze Pars din Iran. Escaladare majoră cu impact asupra securității energetice globale
Viorel Cataramă: Schimbarea premierului din funcție este acceptată inclusiv în PNL
Viorel Cataramă: Schimbarea premierului din funcție este acceptată inclusiv în PNL

Activiștii anti-Israel vehiculează teoria „genocidului” în Gaza

În documentul transmis, activiștii ce susțin cele mai dure narațiuni ale extremei stângi își exprimă poziția față de participarea Israelului.

„Noi, subsemnaţii, suntem uniţi ca artişti, curatori şi lucrători în domeniul artei, refuzând colectiv să vă permiteţi să promovaţi statul israelian în timp ce comite genocid”, se arată în scrisoare. „Facem acest lucru în sprijinul colegilor noştri artişti şi lucrători culturali din Palestina, în solidaritate cu Palestina şi cu speranţa profundă de a pune capăt genocidului sionist şi apartheidului continuu şi de a renaşte o Palestină liberă”.

Bienala de la Veneția

Bienala de la Veneția. Sursă foto: Facebook

ANGA mai lansase o inițiativă similară și în 2024

Atunci apelul a adunat peste 20.000 de semnături. La acea ediție, artista Ruth Patir, desemnată să reprezinte Israelul, anunțase că nu își va deschide expoziția până la un acord de încetare a focului și eliberarea ostaticilor, lucru care nu s-a concretizat, pavilionul rămânând închis până la finalul expoziției. Cu toate acestea, protestele au continuat în fața pavilionului Israelului pe durata vernisajului și a deschiderii publice.

La ediția din acest an, contribuția Israelului nu va mai avea loc în pavilionul din Giardini, aflat în renovare, ci în Arsenale, celălalt spațiu principal al Bienalei.

Artistul Belu-Simion Făinaru a declarat, într-o intervenție pentru ARTnews, că această mutare este una pozitivă și că este încântat să expună alături de state precum Emiratele Arabe Unite, Turcia și Arabia Saudită.

Alte controverse la Bienala de la Veneția

Participarea Israelului nu este singura temă care a generat reacții. Recent, Rusia a anunțat că intenționează să redeschidă pavilionul său pentru prima dată de la începutul invaziei din Ucraina, decizie care a stârnit critici puternice. Peste 8.500 de persoane au semnat o altă scrisoare deschisă prin care solicită organizatorilor să analizeze implicațiile acestei participări.

Până în prezent, Bienala de la Veneția a respins apelurile privind excluderea unor state, reafirmând principiile care stau la baza evenimentului.

Organizatorii au transmis că resping „orice formă de excludere sau cenzură a culturii şi artei”, subliniind că expoziția trebuie să rămână „un loc de dialog, deschidere şi libertate artistică”, chiar și într-un context geopolitic tensionat.

Referitor la participarea statelor, un reprezentant al Bienalei a precizat: „Ca premisă generală, Bienala de la Veneţia nu decide asupra participării naţionale; ţările însele aleg dacă participă”.

Stiri calde

18:12 - Profesorii, îndemnați să boicoteze simulările pentru Bacalaureat. Noi probleme în Educație
18:04 - Atac asupra zăcământului de gaze Pars din Iran. Escaladare majoră cu impact asupra securității energetice globale
17:57 - Viorel Cataramă: Schimbarea premierului din funcție este acceptată inclusiv în PNL
17:46 - „Firul invizibil” a devenit o problemă greu de gestionat pentru români. Rămâi fără bani într-o secundă
17:41 - Candidata extremei stângi a pierdut alegerile primare din Partidul Democrat
17:32 - Directorul Spitalului Raional Hîncești demisionează după decesul educatoarei Ludmilei Vartic

HAI România!

Mihail Neamțu spune că România e pe butuci și poate să aibă mari probleme
Mihail Neamțu spune că România e pe butuci și poate să aibă mari probleme
Trump în război cu toată lumea 2
Trump în război cu toată lumea 2
Trump în război cu toată lumea 3
Trump în război cu toată lumea 3

Proiecte speciale