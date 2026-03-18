O dronă de tip Shahed a survolat din nou Republica Moldova. Al doilea incident în două zile, în zona Palanca

Dronă. Sursa foto: Arhiva EVZ
Republica Moldova. Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost din nou survolat de o dronă în noaptea de 18 martie, în apropierea punctului de trecere a frontierei Palanca, marcând a doua zi consecutiv în care sunt raportate astfel de incidente în zonă.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, aparatul de zbor fără pilot, de tip Shahed, a fost observat vizual în jurul orei 01:46, în timp ce survola teritoriul țării și se deplasa în direcția orașului Belgorod-Dnestrovsk din Ucraina.

Ulterior, între orele 02:14 și 02:25, drona a reapărut pentru scurt timp deasupra aceleiași regiuni, după care s-a retras din spațiul aerian.

Drona

Drona. Sursa foto. Pixabay

Drona nu a fost detectată pe radar

Autoritățile au precizat că, în toate cazurile, a fost vorba despre același aparat de zbor.

Șeful serviciilor secrete din Iran, Esmaeil Khatib, ucis de un atac IDF. Israel Katz anunță suprize semnificative. Live text
India dă lovitura pe piața medicamentelor de slăbit. Ce mutare a pregătit

„Aparatul de zbor nu a fost confirmat de Serviciul Operațiuni Aeriene al Armatei Naționale, care a comunicat că aparatul nu este vizibil pe radare”, au menționat reprezentanții Poliției de Frontieră.

Potrivit informațiilor oficiale, drona a fost ulterior distrusă deasupra limanului Nistrului, în afara teritoriului Republicii Moldova.

Reprezentanții instituțiilor responsabile susțin că situația a fost monitorizată în permanență și că nu au fost înregistrate incidente la sol, iar siguranța cetățenilor nu a fost pusă în pericol.

Reacția Maiei Sandu: „o încălcare gravă a spațiului aerian”

Președinta Maia Sandu a condamnat incidentul produs în localitatea Tudora, raionul Ștefan Vodă, unde a fost depistată o dronă cu încărcătură explozivă. Șefa statului a subliniat că situația reprezintă „o încălcare gravă a spațiului nostru aerian și o amenințare la adresa cetățenilor”.

Potrivit șefei statului, „Rusia încalcă în mod repetat suveranitatea țării noastre și pune în pericol viața poporului nostru”.

„O dronă rusească, găsită astăzi în satul Tudora, a fost evaluată ca transportând explozibili. Este o încălcare gravă a spațiului nostru aerian și o amenințare la adresa cetățenilor noștri. Rusia încalcă în mod repetat suveranitatea noastră și pune în pericol viața poporului nostru”, a scris Maia Sandu, pe platforma X.

Fragmente de dronă descoperite cu o zi înainte la Tudora

Incidentul survine la scurt timp după ce, pe 17 martie, fragmente dintr-o dronă au fost depistate în satul Tudora, raionul Ștefan Vodă, la aproximativ 500 de metri de frontiera cu Ucraina.

Potrivit autorităților, drona identificată era de tip Gheran-2, echivalentul rusesc al Shahed, încărcată cu aproximativ 50 de kilograme de explozibil și elemente de fragmentare. Zona a fost izolată, iar obiectul a fost detonat controlat de geniști, fără a provoca victime sau pagube.

Cu o reacție în acest caz a venit Ministerul Afacerilor Externe, care „a condamnat ferm incidentele care pun în pericol securitatea cetățenilor Republicii Moldova”. Instituția a subliniat că Republica Moldova reafirmă importanța respectării suveranității și integrității sale teritoriale.

