O dronă de tip Shahed a survolat din nou Republica Moldova. Al doilea incident în două zile, în zona Palanca

Republica Moldova. Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost din nou survolat de o dronă în noaptea de 18 martie, în apropierea punctului de trecere a frontierei Palanca, marcând a doua zi consecutiv în care sunt raportate astfel de incidente în zonă.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, aparatul de zbor fără pilot, de tip Shahed, a fost observat vizual în jurul orei 01:46, în timp ce survola teritoriul țării și se deplasa în direcția orașului Belgorod-Dnestrovsk din Ucraina.

Ulterior, între orele 02:14 și 02:25, drona a reapărut pentru scurt timp deasupra aceleiași regiuni, după care s-a retras din spațiul aerian.

Autoritățile au precizat că, în toate cazurile, a fost vorba despre același aparat de zbor.

„Aparatul de zbor nu a fost confirmat de Serviciul Operațiuni Aeriene al Armatei Naționale, care a comunicat că aparatul nu este vizibil pe radare”, au menționat reprezentanții Poliției de Frontieră.

Potrivit informațiilor oficiale, drona a fost ulterior distrusă deasupra limanului Nistrului, în afara teritoriului Republicii Moldova.

Reprezentanții instituțiilor responsabile susțin că situația a fost monitorizată în permanență și că nu au fost înregistrate incidente la sol, iar siguranța cetățenilor nu a fost pusă în pericol.

Președinta Maia Sandu a condamnat incidentul produs în localitatea Tudora, raionul Ștefan Vodă, unde a fost depistată o dronă cu încărcătură explozivă. Șefa statului a subliniat că situația reprezintă „o încălcare gravă a spațiului nostru aerian și o amenințare la adresa cetățenilor”.

„O dronă rusească, găsită astăzi în satul Tudora, a fost evaluată ca transportând explozibili. Este o încălcare gravă a spațiului nostru aerian și o amenințare la adresa cetățenilor noștri. Rusia încalcă în mod repetat suveranitatea noastră și pune în pericol viața poporului nostru”, a scris Maia Sandu, pe platforma X.

Fragmente de dronă descoperite cu o zi înainte la Tudora

Incidentul survine la scurt timp după ce, pe 17 martie, fragmente dintr-o dronă au fost depistate în satul Tudora, raionul Ștefan Vodă, la aproximativ 500 de metri de frontiera cu Ucraina.

Potrivit autorităților, drona identificată era de tip Gheran-2, echivalentul rusesc al Shahed, încărcată cu aproximativ 50 de kilograme de explozibil și elemente de fragmentare. Zona a fost izolată, iar obiectul a fost detonat controlat de geniști, fără a provoca victime sau pagube.

Cu o reacție în acest caz a venit Ministerul Afacerilor Externe, care „a condamnat ferm incidentele care pun în pericol securitatea cetățenilor Republicii Moldova”. Instituția a subliniat că Republica Moldova reafirmă importanța respectării suveranității și integrității sale teritoriale.