Alertă în sudul Republicii Moldova. O dronă necunoscută, similară celor de tip Shahed, a survolat spațiul aerian

Republica Molodva. Un aparat de zbor neidentificat, asemănător unei drone de tip Shahed, a fost observat în noaptea de 17 martie în sudul Republicii Moldova, în zona de responsabilitate a Sectorului Poliției de Frontieră Olănești. Incidentul a avut loc în apropierea frontierei cu Ucraina și a fost semnalat de polițiștii de frontieră aflați în serviciu.

Potrivit informațiilor oferite de instituție, obiectul aerian a fost detectat în jurul orei 01:30, la o distanță de aproximativ 200 de metri de fâșia de stat, pe direcția Iaskî (Ucraina) – Crocmaz (Republica Moldova).

„Polițiștii de frontieră au observat și auzit un aparat de zbor necunoscut, asemănător unei drone de tip Shahed”, se arată în comunicatul instituției.

Datele preliminare arată că aparatul de zbor evolua la o altitudine de până la 150 de metri și a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova, survolând sectorul menționat.

Ulterior, acesta și-ar fi continuat deplasarea în direcția localității Căplani, fără a fi raportate impacturi sau incidente la sol.

Autoritățile susțin că toate procedurile prevăzute de legislație au fost activate imediat după detectarea obiectului, iar instituțiile competente continuă monitorizarea situației în zonă.

Până în acest moment, autoritățile nu au identificat fragmente sau alte elemente care ar putea indica un pericol pentru cetățeni.

Poliția de Frontieră precizează că nu există informații care să confirme riscuri imediate pentru securitatea populației, însă măsurile de supraveghere rămân în vigoare.

Totodată, instituția anunță că menține cooperarea cu autoritățile naționale și partenerii internaționali pentru consolidarea securității la frontiera de stat și pentru monitorizarea spațiului aerian.

Acesta nu este un caz izolat. În noaptea de 14 martie, un alt aparat de zbor, posibil tot de tip Shahed, a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova.

Potrivit informațiilor de atunci, drona ar fi intrat pe direcția Ucraina – Ucrainca și ar fi dispărut ulterior de pe radare în regiunea Cimișlia, în apropierea localității Troițcoe.

Autoritățile monitorizează în continuare aceste incidente, în contextul riscurilor generate de războiul din Ucraina și al posibilelor încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova.