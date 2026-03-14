Dronă suspectată de tip Shahed a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Obiectul a dispărut de pe radare în regiunea Cimișlia

Republica Moldova. Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat neautorizat în noaptea de 14 martie de un obiect aerian, posibil o dronă de tip Shahed. Potrivit autorităților, aceasta ar fi traversat pentru scurt timp teritoriul țării, după care ar fi dispărut de pe radare în regiunea Cimișlia, în apropierea localității Troițcoe.

Informațiile au fost comunicate de Ministerul Apărării și Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, care au precizat că incidentul a avut loc în jurul orei 01:30.

Conform datelor preliminare, Poliția de Frontieră a fost informată de partea ucraineană despre faptul că o dronă de tip Shahed ar fi survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în regiunea de est a țării.

Potrivit autorităților, obiectul aerian ar fi intrat pe direcția Aleksandrovka (Ucraina) – Ucrainca (Republica Moldova).

Datele furnizate de Serviciul Operațiuni Aeriene din cadrul Ministerului Apărării arată că obiectul aerian a fost observat pentru o perioadă scurtă de timp, după care ar fi părăsit spațiul aerian național pe direcția Ucrainca (Republica Moldova) – Novoselka (Ucraina).

Informațiile privind traiectoria dronei au fost transmise autorităților ucrainene, însă acestea nu au confirmat detectarea obiectului aerian pe teritoriul lor.

Potrivit datelor comunicate de partea ucraineană, drona ar fi dispărut de pe radare pe teritoriul Republicii Moldova, în regiunea Cimișlia, în apropierea localității Troițcoe.

În urma incidentului, instituțiile responsabile au efectuat verificări în zona în care ar fi avut loc survolarea, iar autoritățile continuă monitorizarea situației.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a condamnat ferm survolarea spațiului aerian al țării de către o dronă de tip Shahed.

Potrivit instituției, asemenea incidente reprezintă o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova.

Autoritățile de la Chișinău au denunțat totodată războiul de agresiune purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, subliniind că acțiunile militare din regiune afectează grav securitatea regională și pun în pericol direct siguranța cetățenilor Republicii Moldova.

În acest context, Republica Moldova și-a reafirmat angajamentul de a consolida pacea și securitatea națională și de a coopera cu instituțiile naționale și partenerii internaționali pentru protejarea teritoriului și a populației.

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a confirmat pentru postul public de televiziune Moldova 1 că o dronă de tip Shahed a survolat pentru scurt timp, în mod ilegal, spațiul aerian al Republicii Moldova.

Oficialul a precizat că instituțiile statului monitorizează în continuare situația și a îndemnat cetățenii să fie vigilenți.

„În regiunea de sud, în apropierea Odesei și în apropierea hotarului nostru, ca urmare a acestui atac, o dronă de tip Shahed, pe un timp scurt a survolat ilegal spațiul aerian. Poliția, securizarea zonei. Noi vom veni și vom lua toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea dumneavoastră”, a declarat Anatolie Nosatîi.

Ministrul Apărării a mai îndemnat cetățenii să nu se apropie de eventualele resturi de drone și să anunțe imediat poliția dacă observă astfel de obiecte.

Declarațiile au fost făcute la Coșnița, în cadrul unui eveniment de comemorare a eroilor căzuți pentru independența Republicii Moldova.

Reprezentanții Ministerului Apărării au precizat că spațiul aerian al Republicii Moldova este supravegheat permanent, iar instituțiile responsabile rămân în alertă.

Cetățenii sunt îndemnați să manifeste vigilență sporită și să informeze imediat autoritățile competente în cazul în care observă obiecte zburătoare neidentificate sau resturi de drone.