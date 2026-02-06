O nouă dronă descoperită pe teritoriul Republicii Moldova. Autoritățile vorbesc despre posibilă încălcare a spațiului aerian

Republica Moldova. Un nou incident de securitate a fost raportat în nordul Republicii Moldova, după ce o dronă a fost descoperită în apropierea satului Sofia, raionul Drochia, în direcția localității Lazo. Poliția a intervenit de urgență la fața locului, iar perimetrul a fost securizat pentru a preveni orice risc pentru populație.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), specialiștii Secției tehnico-explozive urmează să examineze minuțios aparatul de zbor pentru a stabili dacă acesta prezintă pericol și care ar fi originea lui. Oamenii legii nu exclud nicio ipoteză la această etapă a investigației.

Surse din administrația locală au declarat că dispozitivul ar fi fost observat de un cioban care păștea animalele în zonă. Acesta a alertat imediat autoritățile, ceea ce a permis intervenția rapidă a poliției și izolarea teritoriului.

Instituțiile de forță au emis un apel repetat către cetățeni, îndemnându-i să nu se apropie de obiecte necunoscute sau suspecte și să informeze imediat autoritățile în astfel de situații. Poliția subliniază că orice tentativă de manipulare a unor astfel de dispozitive poate pune în pericol viața oamenilor.

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe au condamnat incidentul, menționând că acesta ar putea reprezenta o încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova și o potențială amenințare la adresa securității cetățenilor.

„Republica Moldova își reafirmă angajamentul de a-și proteja suveranitatea, integritatea teritorială și securitatea cetățenilor. Ministerul Afacerilor Externe monitorizează îndeaproape evoluțiile, în coordonare cu instituțiile naționale competente”, se arată într-un comunicat al instituției.

MAE a reiterat solicitarea către populație de a respecta indicațiile autorităților și de a evita apropierea de obiecte suspecte.

Incidentul a fost comentat și de președintele Parlamentului, Igor Grosu, care a declarat că astfel de situații confirmă necesitatea consolidării capacităților de apărare ale Republicii Moldova.

„Țara care nu respectă și nu a ținut niciodată să respecte integritatea teritorială a Republicii Moldova, țara care tot timpul a sfidat, a profanat însăși ideea de neutralitate. Noi trebuie să demantelăm ideea falsă că neutralitatea înseamnă să nu faci nimic pentru apărarea ta. Aceste exemple confirmă decizia de a investi în apărarea aeriană, în special pentru combaterea amenințărilor generate de drone”, a declarat Igor Grosu într-o intervenție la TVR Moldova.

Oficialul a subliniat că fenomenul dronelor reprezintă o provocare majoră nu doar pentru Republica Moldova, ci și pentru statele din regiune și din Uniunea Europeană.

Descoperirea dronei de la Drochia nu este un caz izolat. De la începutul anului 2026, autoritățile au înregistrat deja mai multe situații similare. Pe 22 ianuarie, un dispozitiv de model „Gerbera” a fost găsit în satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, iar cu câteva zile înainte, un alt aparat de zbor a fost descoperit pe malul unui lac din localitatea Nucăreni, raionul Telenești.

În ultimii ani, mai multe drone și dispozitive periculoase au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova, pe fondul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Printre incidentele semnificative se numără căderea unei rachete în satul Chițcani în 2023, depistarea unei drone în apropierea localității Fîrlădeni în 2024, precum și mai multe aparate de zbor care au ajuns în diferite localități din țară în 2025.

În unele cazuri, dronele au căzut pe terenuri agricole sau în apropierea locuințelor, iar unul dintre aparate a ajuns chiar pe acoperișul unei case din raionul Florești. Alte dispozitive au fost transportate de localnici fără să cunoască pericolele, ceea ce a determinat autoritățile să intensifice campaniile de informare.

Datele autorităților arată că numărul dronelor lansate spre Ucraina, dar care au căzut pe teritoriul Republicii Moldova, se apropie de 20. Expertizele tehnice efectuate până acum au indicat că majoritatea aparatelor depistate erau de tip „Gerbera” și nu conțineau explozibili, fiind utilizate drept ținte false pentru a induce în eroare sistemele de apărare antiaeriană.

Cu toate acestea, oficialii subliniază că prezența acestor dispozitive în spațiul aerian național constituie o încălcare gravă a suveranității statului și un risc real pentru siguranța cetățenilor.

Ministerul Afacerilor Externe a condamnat în repetate rânduri aceste incidente, calificându-le drept elemente ale unui război hibrid. Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău a fost convocat în mai multe rânduri pentru explicații, însă a solicitat dovezi privind proveniența dronelor.