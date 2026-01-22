O nouă dronă rusească descoperită în sudul Republicii Moldova. Aparatul a căzut în curtea unei case din Ștefan Vodă

Republica Moldova. O dronă rusească cu lungimea de aproximativ 2,5 metri a fost depistată în dimineața zilei de 22 ianuarie, în grădina unei case nelocuite din satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Autoritățile au fost alertate de localnici, iar cazul este investigat de specialiștii Poliției.

Incidentul a avut loc în jurul orei 09:30. Drona a fost observată de locuitori ai satului Crocmaz, care au anunțat imediat oamenii legii. Aparatul de zbor a căzut în curtea unei gospodării nelocuite, fără a provoca pagube materiale sau victime.

La fața locului au fost mobilizate forțele de ordine, iar zona a fost izolată pentru a preveni eventuale riscuri.

Inspectoratul General al Poliției (IGP) a confirmat intervenția și a anunțat că obiectul este supus unor verificări tehnice amănunțite.

„Experții Secției tehnico-explozive a poliției se deplasează la fața locului pentru examinarea în detaliu a acesteia”, a transmis Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Autoritățile urmează să stabilească tipul exact al dronei, traseul de zbor și circumstanțele în care aceasta a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova.

Ministerul Afacerilor Externe califică incidentul drept o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, în contextul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei.

„Republica Moldova condamnă ferm aceste acțiuni și denunță războiul de agresiune purtată de Federația Rusă împotriva Ucrainei, care aduce suferință, pierderi și distrugeri în Ucraina și afectează grav securitatea regională, punând în pericol direct și siguranța cetățenilor Republicii Moldova”, a menționat MAE într-un comunicat oficial.

Potrivit instituției, autoritățile de la Chișinău vor continua să ia toate măsurile necesare pentru protejarea teritoriului național.

„Republica Moldova reafirmă angajamentul de a consolida pacea și securitatea națională și va continua toate demersurile necesare pentru protejarea teritoriului său și a populației sale”, mai precizează MAE.

Autoritățile îndeamnă repetat cetățenii să manifeste maximă prudență în cazul identificării unor obiecte suspecte, care ar putea fi drone sau fragmente ale acestora.

Oamenii sunt avertizați să nu se apropie de astfel de obiecte, să nu le atingă, să nu încerce să le mute, să le demonteze sau să le fotografieze de aproape. De asemenea, este recomandat să fie păstrată o distanță de siguranță și să fie restricționat accesul altor persoane în zonă.

„Anunțați imediat poliția la numărul unic de urgență 112, oferind detalii despre locație și respectarea indicațiilor forțelor de ordine până la sosirea echipelor specializate”, transmite IGP.

Cazul de la Crocmaz se înscrie într-un șir de incidente similare înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, pe fondul atacurilor Federației Ruse asupra unor ținte din Ucraina.

Potrivit autorităților, numărul dronelor lansate de Federația Rusă spre Ucraina, dar care au ajuns sau au căzut pe teritoriul Republicii Moldova, se apropie de cifra 20.

Printre cele mai recente cazuri se numără drona care a căzut peste o casă din raionul Florești, pe 25 noiembrie 2025, precum și aparatul de zbor găsit pe 3 decembrie 2025 în satul Pepeni, raionul Sângerei, care a fost transportat de localnici cu un motobloc.

Expertizele realizate anterior au arătat că majoritatea dronelor identificate pe teritoriul Republicii Moldova erau de tip „Gerbera”, nu aveau explozibili și erau utilizate ca momeală pentru a deruta sistemele de apărare antiaeriană.

Chiar și în lipsa încărcăturii explozive, autoritățile subliniază că prezența acestor aparate de zbor reprezintă un pericol real pentru populație și o încălcare gravă a spațiului aerian național.

Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat de fiecare dată la MAE pentru explicații. Potrivit autorităților moldovene, diplomatul rus a cerut în repetate rânduri „probe” care să demonstreze că dronele căzute pe teritoriul Republicii Moldova ar fi de fabricație rusă.