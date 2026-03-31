Cum pot fi reclamați șoferii agresivi din trafic în România

În 2026, șoferii agresivi din trafic pot fi reclamați pe baza unor sesizări trimise Poliției Rutiere, inclusiv cu probe video, însă doar dacă sunt respectate condiții stricte privind autenticitatea, conținutul și procedura de depunere.

În România, în anul 2026, sesizarea șoferilor care manifestă comportament agresiv în trafic poate fi făcută de orice participant la trafic. Procedura a fost simplificată în ceea ce privește transmiterea probelor, însă rămâne condiționată de reguli stricte pentru ca materialele să fie luate în considerare de autorități.

Potrivit declarațiilor făcute de Florin Ciuleanu, inspector principal de poliție în cadrul IGPR, Direcția Rutieră, analiza sesizărilor depinde de respectarea unor criterii clare. Acesta a explicat că doar materialele complete și conforme pot conduce la aplicarea de sancțiuni.

Pentru ca o reclamație să fie analizată, aceasta trebuie transmisă către structura de poliție rutieră competentă, respectiv unitatea din zona în care a avut loc incidentul.

Sesizarea trebuie să conțină datele de identificare ale persoanei care reclamă, precum și informații de contact. În plus, este obligatorie o declarație pe propria răspundere. Prin acest document, persoana care transmite materialul confirmă că imaginile sunt autentice și că nu au fost modificate. Fără această declarație, sesizarea nu intră în procedura de analiză.

Autoritățile analizează doar acele înregistrări video care surprind în mod clar fapta reclamată. Numărul de înmatriculare al vehiculului trebuie să fie vizibil, astfel încât identificarea acestuia să fie posibilă fără echivoc.

Înregistrarea trebuie să ofere și repere clare privind locul producerii incidentului. Elementele din trafic, precum marcajele rutiere sau semnalizarea din zonă, contribuie la stabilirea contextului.

De asemenea, nu este necesară o filmare de durată mare. Autoritățile au precizat că sunt suficiente secvențe scurte, atâta timp cât surprind în mod direct comportamentul agresiv.

Un alt element important îl reprezintă corectitudinea informațiilor afișate de dispozitivul de înregistrare. Dacă data și ora nu reflectă realitatea, proba poate fi respinsă în cadrul analizei.

După transmitere, sesizarea ajunge la un polițist rutier care verifică materialul și documentele anexate. Acesta stabilește dacă sunt îndeplinite condițiile necesare pentru aplicarea unei sancțiuni conform legislației rutiere.

În cazul în care probele sunt considerate valide și complete, pot fi dispuse măsuri legale, inclusiv sancțiuni contravenționale, relatează promotor.ro.

Procesul face parte dintr-un cadru mai amplu de monitorizare și control al comportamentului rutier, în care sunt utilizate și sisteme moderne de supraveghere, precum e-SIGUR.

Autoritățile precizează că eficiența sistemului depinde de corectitudinea sesizărilor. Chiar și în situațiile în care o abatere este evidentă, lipsa unor elemente obligatorii poate duce la respingerea cazului.

Astfel, în 2026, diferența dintre o simplă înregistrare video și o probă utilizabilă în procedura legală este dată de respectarea integrală a pașilor impuși de legislație și de completarea corectă a documentației.

În Italia, șoferii agresivi pot fi reclamați la Poliția Rutieră (Polizia Stradale), Carabinieri sau Poliția Locală. Sesizarea se poate face direct la sediu, prin e-mail sau, în unele cazuri, prin formulare online ale autorităților locale.

Dovezile video de la camera de bord sau telefon sunt foarte importante, mai ales dacă surprind clar numărul de înmatriculare și comportamentul periculos, cum ar fi șicanarea în trafic, depășirile riscante sau conducerea agresivă. Aceste materiale sunt folosite ca probă auxiliară.

După analizarea sesizării, poliția poate aplica amenzi, puncte de penalizare sau suspendarea permisului în cazuri grave. Aplicații precum Waze pot ajuta la raportarea incidentelor în timp real, dar nu au valoare de sancționare oficială.

În Spania, șoferii agresivi pot fi reclamați prin mai multe canale oficiale, în principal prin Direcția Generală de Trafic (DGT) și prin poliția rutieră. Dacă observi comportamente periculoase în trafic, cum ar fi șicanarea altor participanți, depășiri riscante sau condus agresiv, poți depune o sesizare la Poliția Locală.

Este important să furnizezi cât mai multe detalii, precum numărul de înmatriculare, locul, data și ora incidentului. De asemenea, filmările de pe camera de bord pot fi folosite ca dovadă, deși autoritățile decid dacă acestea sunt suficiente pentru a deschide o anchetă. În unele cazuri, reclamațiile pot fi depuse și online, prin platformele electronice ale administrației spaniole. Autoritățile analizează fiecare caz și pot aplica sancțiuni precum amenzi sau puncte penalizare pentru conducere periculoasă.

În Germania, șoferii agresivi pot fi reclamați la poliție prin mai multe metode. Cea mai simplă este depunerea unei sesizări la secția de poliție sau online. Este important să oferi cât mai multe detalii: data, ora și locul incidentului, numărul de înmatriculare, descrierea comportamentului periculos și eventual martori.

În unele cazuri, înregistrările video de la o cameră de bord (dashcam) pot fi acceptate ca dovezi, mai ales dacă surprind clar incidentul. Pe autostrăzi, incidentele grave pot fi raportate direct la Poliția Rutieră sau la numărul de urgență 110, dacă există pericol imediat. După sesizare, poliția poate identifica șoferul, îl poate interoga și poate aplica sancțiuni precum amenzi, puncte în registrul de la Flensburg sau suspendarea permisului, în funcție de gravitate.